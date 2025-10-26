El PP pide a Junts que deje los amagos y se plante "de verdad" ante el Gobierno "corrupto" de Sánchez
- Elías Bendodo le ha pedido al partido catalán "ya está bien de apuntalar" al Ejecutivo
- Además, ha arremetido contra el presidente y los asuntos por los que comparecerá en el Senado
En la víspera de la reunión de la cúpula de Junts en Perpiñán para decidir si sigue apoyando al PSOE, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, le ha pedido al partido catalán que deje los amagos y se plante "de verdad," porque "ya está bien de apuntalar a un Gobierno corrupto".
"Es la hora de que los socios de (Pedro) Sánchez se den cuenta de que están apoyando a un Gobierno corrupto, que además los ha engañado y que ha jugado al thriller con la prometida amnistía", ha dicho Bendodo en un acto junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, para presentar la campaña del PP sobre la tasa de basura.
Bendodo se ha referido a la reunión de este lunes de Junts, y también a un posible encuentro de Carles Puigdemont con Pedro Sánchez, "la última vergüenza", que, según sus palabras, va a hacer al presidente "arrastrarse fuera de España para intentar conseguir una prórroga más de 15 minutos en el sillón de la Moncloa". "Ahora tendrá que ir Sánchez en persona y eso será una humillación, porque foto sí habrá", ha apostillado Bendodo.
En esta semana "horribilis para Sánchez y los suyos", según ha comentado el vicesecretario de 'los populares', figura también su comparecencia en el Senado por el caso Koldo, a la que ya se refirió este sábado Alberto Núñez Feijóo. Bendodo se ha vuelto a dirigir a Sánchez para decirle que "tiene la obligación de decir la verdad, que podrá esclarecer los delitos que ya conoce y que ha tapado", y le ha advertido de que "si no, podrá cometer otro delito, el de falsedad en el testimonio".
"Que cuente todo lo que sabe"
"Está rodeado de corrupción, está rodeado de prostitución", ha afirmado Bendodo en referencia a Sánchez, a quien ha advertido de que una persona que aspira a estar en política, y cuenta con un suegro que se ha dedicado al negocio de la prostitución y "él se ha beneficiado de eso", sabe que "no se puede dedicar al servicio público".
También ha criticado el comportamiento del hermano del presidente porque, según ha dicho, para "pagar menos impuestos se empadronó en Portugal", cuando vivía "escondido", afirma, en La Moncloa con el presidente.
Por todo ello, el jueves, Bendodo cree que Sánchez tiene "una gran oportunidad" en la comisión: "Para que cante, para que diga la verdad, que cuente todo lo que sabe, que diga que lo tapó y que ahora está dispuesto a colaborar con la Justicia".