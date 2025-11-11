Leire Díez aseguró al fiscal Stampa que ella era la "mano derecha de Santos Cerdán"

La exmilitante del PSOE investigada por presuntamente maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía, Leire Díez, le dijo el pasado mes de mayo al fiscal Ignacio Stampa que ella era la "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión por el caso Koldo.

Esta afirmación aparece en la grabación que Stampa hizo de una reunión a cuatro que mantuvieron el pasado 7 de mayo Leire Díez, los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero, y él y que este fiscal ha entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde se investiga a la exmilitante socialista por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En el audio, de más de tres horas y al que ha tenido acceso RTVE, se escucha a Stampa preguntar a Díez si "es la mano derecha de Santos Cerdán", a lo que ella responde que sí y después se reafirma: "Soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado".

"Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", dice Díez en el encuentro, en el que busca indagar sobre supuestas irregularidades policiales y de la Fiscalía que dice que no comprendía y que por eso empezó a investigar.

En un determinado momento, Stampa pregunta a Díez si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, sabe de su encuentro y sus movimientos, a lo que esta responde que no, aunque posteriormente sostiene que "lo va a saber" y que también lo va a saber "el jefe de Álvaro" y preguntada si se refiere al ministro o al presidente dice: "A todos".

Pese a todo lo que mantuvo en este encuentro con Stampa, desde que estalló este caso Díez ha negado ser "fontanera" del PSOE, ha dicho que actuaba como periodista haciendo un trabajo de investigación para escribir un libro y que pidió la baja en su formación.

Pérez Dolset: el presidente dijo "que se limpie todo" Además, en la grabación se escucha cómo el empresario Pérez Dolset, también investigado, le dice a Stampa que tiene archivos en los que consta el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que cuando salió la imputación de su mujer, Begoña Gómez, Díez le pidió los audios sobre estos espionajes. Entonces, relata Pérez Dolset, "el presidente ya dijo que se limpie todo". "Límpiese", agrega en ese punto la considerada "fontanera del PSOE" para el PP. "Límpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial…", retoma el empresario. En ese momento, Díez dice algo ininteligible y el fiscal Stampa apunta: "Y los fiscales que trabajábamos sin respiro con esto, fuera", en alusión a cómo fue retirado del caso Tándem, en el que se investigaba los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en octubre de 2020, cuando gobernaba el PSOE y Dolores Delgado era la fiscal general del Estado. Al respecto, sus interlocutores le dicen que él fue una "víctima más" y que ellos solo se reúnen con víctimas. Leire Díez agrega que Baltasar, en alusión a Baltasar Garzón, "tenía un negocio de puñetera madre" con Villarejo y en otro momento apunta a que a Lola, en referencia a Dolores Delgado, no le interesaba que ella supiese "todo". Díez expresa además sus discrepancias con la exministra de Justicia Dolores Delgado, detallando que en 2018 le ofrecieron ser su directora de comunicación, pero lo rechazó porque no le gustó lo que vio, y añade que "todo el mundo sale en las agendas" de Villarejo y por eso "gente como Lola tiene que estar inquieta".