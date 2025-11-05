Los dos fiscales ratifican el presunto soborno de Leire Díez y que les dijo que Sánchez quería "limpiar sin límites"

Los dos fiscales que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de la exmilitante socialista Leire Díez han ratificado sus acusaciones ante el juez del caso. En concreto, Ignacio Stampa ha asegurado que tanto Díez como el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les había ordenado "limpiar sin límites". Por su parte, el fiscal José Grinda ha declarado que otro investigado le dijo que Leire tenía peso en el PSOE.

Así se han manifestado los fiscales este miércoles durante su declaración como testigos en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, donde han reiterado lo que ya plasmaron en sus denuncias, según fuentes presentes en la declaración.

El juez Arturo Zamarriego abrió esta causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho después de que se dieran a conocer audios en los que se escucha a Díez solicitar información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil.

Grinda explica que denuncia hechos y que no conoce a Leire Al fiscal José Grinda, según fuentes presentes en la declaración, le han hecho unas 50 preguntas, sobre su denuncia y su reunión con el periodista Pere Rusiñol —otro de los investigados en la causa—. En este contexto, ha dicho que Rusiñol no sabía lo que había en el documento que le llevó, en el que le ofrecían una oferta de traslado y ascenso a cambio de información comprometida sobre su jefe, Alejandro Luzón. Además, cuando le han preguntado cómo sabía que Leire Díez estaba detrás de la oferta que le llevaba Rusiñol, ha afirmado que él estaba denunciando hechos y no personas. También ha explicado que no conoce a Díez ni tiene enemistad hacia Doleset, asegurando que está acostumbrado como fiscal a que presenten denuncias contra él e, incluso, a que le intenten matar, ha remachado. También ha afirmado que Rusiñol le habló de "Leire" sin dar más datos, porque le preguntó si se refería a la persona que había aparecido en artículos de prensa como 'fontanera' del PSOE, a lo que el periodista le respondió que sí.

Díez estaba preocupada por las "saunas del suegro" de Sánchez Por su parte, y según fuentes de la declaración, el fiscal Stampa ha aportado un audio de más de tres horas y otra grabación de una de las llamadas telefónicas con Leire, en la que ella dice que después trasladaría a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, el contenido de la conversación. Además, ha ratificado que fue citado en nombre del exsocialista a una reunión a la que finalmente Cerdán no acudió. Leire Díez ha defendido en varias ocasiones que estas acciones tenían una finalidad periodística. Sin embargo, el fiscal ha explicado que esta le dijo que llevaba mucho tiempo sin ejercer el periodismo y que el motivo de la reunión no era escribir un libro, sino buscar irregularidades de jueces y fiscales que les investigan. Por otra parte, ha declarado que en la reunión que tuvo con Díez y Dolset escuchó una docena de referencias al presidente del Gobierno, precisando que uno de los motivos fueron "las saunas del suegro" de Sánchez. Según ha dicho, le dijeron que estaba preocupado por ese tema. Un juzgado imputa a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias Asimismo, está citado Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo por recibir presuntamente pagos del empresario Víctor de Aldama, para que testifique sobre si Díez le habría ofrecido protección y favores en la reunión que ambos mantuvieron en marzo a cambio de que le facilitara información sobre el Instituto Armado. Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el caso Villarejo, y Grinda, fiscal del caso 3%, presentaron denuncias por esos presuntos sobornos ante la Fiscalía, que pidió al juez que las incorporara a la causa. Aunque el instructor se opuso al principio, después aceptó esa petición.

Stampa aseguró que le dijeron que Sánchez dio la orden de "limpiar sin límite" El fiscal Stampa explica en su denuncia, presentada ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y a la que tuvo acceso Europa Press, que mantuvo una reunión el pasado 7 de mayo con Díez y Pérez Dolset, también investigado en este procedimiento. Durante esa reunión, Díez y Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "había dado la orden de limpiar, sin límite", al darse a conocer la investigación judicial abierta a su esposa, Begoña Gómez, según relata Stampa en su denuncia. "Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, el señor Pérez Dolset expresó que 'cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), Leire (Díez) le llamó porque el presidente había dado la orden de limpiar, sin límite' y que 'la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente", apunta. La Fiscalía de Madrid pide imputar a Leire Díez por un posible intento de soborno a dos fiscales

"La persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás" Stampa afirma que, al preguntarle a Díez quién era, la mujer le contestó que era "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso". El fiscal le preguntó a qué se refería: "¿Detrás de qué?", a lo que la exmilitante socialista le habría respondido que se trataba de "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción". En la denuncia, Stampa indica que no le propusieron "ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa", pero que sí le preguntaron "en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón". "La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las 'informaciones' que equivocadamente esperaban obtener como tampoco ninguna otra", agrega, subrayando que el objetivo de sus interlocutores "no era disculparse". Según indica, le habían citado a través de un tercero que le trasladó "el interés del Gobierno" en contactar con él "con el fin de disculparse" por el trato "injusto" que recibió durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020. Y le comunicaron, añade, que "la reunión se mantendría con la persona que actuaba como intermediaria, el empresario Javier Pérez Dolset, así como con el (entonces) secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien lo haría en nombre del Gobierno" y que "no acudió". El junio negro de Sánchez: del procesamiento del fiscal general a las dimisiones de Leire Díez y Cerdán MARÍA JOSÉ ARTUCH Indica que también pretendían sacarle información "o algún comentario que le desprestigiara" sobre el fiscal Grinda."Me hablaban de algunas intervenciones procesales suyas y, con especial saña y mal gusto, de otras supuestas y sórdidas actuaciones personales", agrega. Y señala que Díez le aseguró que se iban a tomar las medidas necesarias para que "las cosas fueran a mejor" y que volviera a asumir el 'caso Villarejo' en la Fiscalía Anticorrupción, a lo que él le contestó que su intención no era volver a dicho trabajo.

"Las más altas instituciones" El fiscal de Anticorrupción José Grinda denunció haber recibido del periodista Pere Rusiñol —ahora investigado— un documento en el que le ofrecían una oferta de traslado y ascenso a cambio de información comprometida sobre su jefe, Alejandro Luzón, y de lograr el archivo de varias causas. Detrás de dicha oferta estaría supuestamente Leire Díez. Grinda, que presentó la denuncia al propio Luzón, aseguró que el periodista le dijo que esa oferta estaba avalada por "las más altas instituciones o personas del Estado", dando el nombre de "Leire", para que tumbara varias causas y diera supuesta información sobre comportamientos delictivos de Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y neutralizar una demanda en su contra. El fiscal relata que se reunió con su "amigo" Pere Rusiñol el pasado 27 de febrero en una terraza de Madrid porque le había dicho que quería verle y le indicó que "tenía una propuesta de alguien", sin especificarle quién y dándole dos folios doblados. Entre las peticiones, se le solicitaba archivar varias causas "reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", concretamente los casos "Pujol-Draco y otros relacionados"; "3%, Sumarroca y otros"; Aguas de Girona; y ZED; así como los de Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez. Grinda expone que se le aseguró que esa oferta "ya no tenía vuelta atrás y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir al auxilio de terceras personas y sin acudir al fiscal general del Estado". Y concreta que Rusiñol le comentó que "él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire", a lo que el fiscal contestó que no actuaría "en contra de la ley o del principio de legalidad". Cuando le citaron para ratificar la denuncia, apuntó que quedó con Rusiñol porque "le consideraba un amigo —ya no tanto—", y que le aseguró que no conocía el contenido de los dos folios pero que iba "enviado por personas", no como "periodista". Por su parte, el comandante Villalba ha sido llamado por el juez Arturo Zamarriego después de que Hazte Oír denunciara que Díez se reunió con él en marzo de este año "para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista".