El juez interroga a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Santos Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dejado en libertad con medidas cautelares, tras tomarles declaración, a la ex militante socialista, Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.

Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que Piña es el titular, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Los delitos por los que se les investiga en el marco de esta causa, que se encuentra bajo secreto, son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

El magistrado los ha dejado en libertad con cautelares después de que la Fiscalía Anticorrupción, la única parte en esta causa, haya solicitado la libertad para los acusados con medidas que consisten en la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado para los tres.

Los arrestados han declarado durante hora y media después de haber sido previamente puestos a disposición de la Audiencia Nacional tras agotar el plazo máximo de tres días de detención, durante los que han permanecido en calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, Madrid.