Levante - Atlético de Madrid, en directo el partido de la jornada 22 de Liga

El Levante UD y el Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 1 de febrero en el Estadio Ciutat de València en un duelo correspondiente a la 22ª jornada de Liga que mide a dos equipos con objetivos muy distintos en la temporada.

Su homólogo en el Atlético, Diego Simeone, ha escogido un once que conforman Oblak; Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Barrios, González; Sorloth y Almada.

El entrenador del Levante, Luís Castro, ha elegido una alineación formada por Ryan; Toljan, Adrián de la Fuente, Matturro, Moreno; Raghouber, Martínez; Romero, Álvarez, Tunde y Losada.

La previa

Los granotas llegan a la cita ocupando la 19.ª posición de la clasificación, mientras que el conjunto rojiblanco se presenta como tercer clasificado.

Además, ambos equipos afrontan el choque con ausencias destacadas en el conjunto granota como las de Unai Elgezabal, con una lesión de menisco, y Roger Brugué, con problemas en los ligamentos; y la de Antoine Griezmann para los rojiblancos, que sigue de baja por una lesión muscular.

El Levante afronta el partido con la necesidad urgente de sumar puntos ante su afición para mejorar su delicada situación en la tabla, aunque con la moral por las nubes tras ganar en el descuento el pasado fin de semana ante el Elche.

Este encuentro en casa es clave en la lucha por la permanencia y tratará de hacerse fuerte en su estadio, apoyado por su público, para plantar cara a uno de los rivales más exigentes del campeonato.

Por su parte, el Atlético de Madrid encara el choque con la intención de mantenerse y consolidarse en la zona alta de la clasificación. A pesar de jugar como visitante, el Atleti no renunciará al control del partido y tratará de imponer su ritmo desde el inicio, sabiendo que cualquier error puede ser castigado.

El último partido que disputaron ambos equipos en Liga fue en noviembre de 2025 con un resultado de 3-1 a favor de los de Simeone.

El duelo se presenta intenso y disputado, con un Levante que buscará competir al máximo para salir del descenso y un Atlético que parte como favorito, pero que deberá trabajar cada minuto para llevarse los tres puntos. En definitiva, un choque atractivo entre necesidad y ambición que promete emociones en el Ciutat de València.