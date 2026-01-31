Metrika: "Creo que soy Michael Jackson en española, quiero ser él"

"La lefa es el sushi de los caníbales", "Que me metan dos pollas y me salgan siameses", "Si luego me ghostea lo aborto"... y no sigo transcribiendo más 'barras' de Metrika no acabe como Carlos Tena con las Vulpess. Hemos entrevistado a la rapera. Y en medio de una supuesta crisis de reputación, o eso dice alguno en redes. Con más de 700.000 oyentes mensuales, ¿no será a la vez una jugada maestra?

Thais Amores, aka la Metrika, es una joven artista de Castellón, de solo 22 años, que acaba de publicar Jane Doe in the Dream House, su primer EP con la multinacional Universal y con una portada à la Rusowski. De las batallas de gallos underground al estrellato, su base de fanáticos habitaba con cierta inquietud si se vendería artísticamente o no. “Acabo de sacar un tema que se llama 'Virgen Putita'. ¿Estáis seguros de lo que estáis diciendo?”, rebate entre risas.

Desde hace unos meses, la autora de “TOTO DE LOCA” está en todos los candeleros y jaranas. Es algo así como la David Uclés de la música, pero en su reverso vampírico, con plataformas, tatuajes, uñacas, palidísima y sin boina. Y si el escritor renunció a un evento literario con Arturo Pérez-Reverte porque había “fachas”, a la Metri le está cayendo igual por haber ido a los premios de Ceciarmy porque había “fachas”. Dos caras de la misma aura: quieran o no, consiguen provocar al personal. A veces, querrán.

Quedamos con la cantante en un hotel madrileño el día de la gran nevada mañanera. ¡No se había enterado! Tras varias entrevistas en las que la bola de nieve de la viralidad se hacía más grande, por cada cosa que le achacan, aquí recalcula ruta porque también le pesa y cuando le preguntamos directamente no responde a ese asunto ni a su polémica con BB Trickz. Y aunque no hablar ya es hacerlo, sí habla, no se crean. Algunas cosas se ponen y otras no.

Si googleas métrica en con ‘c’, aparece la Wikipedia: “La métrica es el conjunto de regularidades formales y sistemáticas que caracteriza la poesía versificada”. Y si googleas con ‘k’, apareces tú. ¿La versión punk de la poesía versificada, eso es el rap para ti?

Sí… no sé. No sé muy bien lo que es el rap para mí ahora mismo. Es como la base de todo, ¿sabes? Yo era muy rapera antes, entonces era eso del rap es poesía, más pureta. Y ahora considero que haber tenido esa etapa de más rapera me ha ayudado a moverme muy bien en todos los géneros.

En una batalla de la calle de un grupo de raperos contra raperas de 2020, subida a YouTube, llamó ya la atención con aquello de “cuanto más larga es la raya, más chunga es la paya”. ¿Te gusta la 'frasaza'?

Sí, cien por cien, a mí me gustaba mucho entonces y de eso me vienen los temas que hago ahora, que son como muy barra tras barra, muy de punchline. En ese momento era la forma de batallar que a mí más me gustaba.

¿Empezaste en las batallas?

Empecé escribiendo temas, pero luego me metí en las batallas porque me gustaba mucho la cultura del hip hop. Y luego fui metiéndome poco a poco al estudio y dejé las batallas de lado porque al final, en mi caso, fue una etapa para lograr lo que quería. Y después, con la pandemia, dejé de batallar y empecé a entrar en estudios y a hacer temas y eso. Y me dejé de interesar por los batallas, la verdad. Siento que es una cosa que pasa bastante cuando creces. A veces las veo y me hace mucha gracia, me quedo viéndolas, pero no es como antes de que me las ponía para comer, ¿sabes? Ahora me da muchísima pereza.

En esa batalla, en que le metéis una paliza a los chavales, se te ve relajada.

Depende de la batalla. De normal siempre salía temblando. Me pasa lo mismo ahora, pero antes era más heavy. Porque era también más jovencita, vomitaba de los nervios, temblaba, me ponía fatal, fatal. Y ahora, depende del concierto, me sigue pasando lo mismo, pero se me da bien como fingir que estoy súper tranquila, se me da súper bien.

En esa época sacaste “X Money”, con 16 años. Tu supuesta primera canción. ¿Pero tenías ya más música, no?

Sí, pero borré un montón de cosas. Siento como que el hecho de hacer música y subirla es una cosa super distinta. Si tú llevas mucho tiempo haciendo música, no es lo mismo que lleves mucho tiempo subiéndola. Mis primeros temas fueron con 13 años y los subía igual. Y luego pues los fui borrando… hasta que no me diera tanta vergüenza ajena. Como de, bueno, te lo puedo comprar, me puedes acusar de que tenía 15 años y ya. Pero los de antes no hay por dónde cogerlos.

¿Quiénes han sido tus referentes?

Hay distintos géneros de música que me han marcado bastante. pero mi referente artísticamente es Michael Jackson en cuanto a un montón de cosas. Y, luego, cuando descubrí el trap, también me marcó muchísimo. Al principio no lo entendía y luego como que fui haciéndome el oído y tal y dije: “Hostia, pues en verdad está muy chulo”. Y lo quise hacer yo. Y también el reggaetón, siento que ahora mismo es una cosa que me está marcando bastante. Siempre he escuchado reggaetón, pero no lo había valorado tanto como ahora. Igual me pongo temas que quizá hace unos años no me hubiera dado cuenta de lo buenos que eran y ahora como que digo, joder.

Tu nuevo EP en Universal es Jane Doe in the Dream House. ¿Por qué se llama así?

Jane Doe es como decir aquí en España como fulanito, ¿sabes? Es como anónimo, pero cuando hay un cadáver sin identificar. Aquí en España es un poco cutre porque le ponen NN. Entonces, claro, NN in the Dreamhouse era feísimo en español. Y la estética representa ese rollo 'muñequeo' y 'divineo', pero con un toque muy oscuro. O sea, contar una historia bastante oscura con una estética muy rosa. Me parece que es como más creepy aún, ¿sabes?

Había incertidumbre por si te podías vender al llegar a Universal, per las letras han sido igual de brutas.

Es que a la gente como que le da mucho miedo que me vaya a comercializar, pero es una cosa que hubiera firmado con Universal o no. Si lo hubiera querido hacer yo, lo hubiera hecho igualmente. Y si lo quiero hacer, lo voy a hacer. El hecho de comercializarme siento como que es un paso también vital en la carrera de una persona. O te comercializas, o haces otra cosa, no puedes estar siempre haciendo lo mismo porque mueres artísticamente. Entonces siento que en algún futuro seguramente pasará, pero ahora mismo no estoy en ese punto. Y me hacía mucha gracia porque era como de ¿estáis dudando de si me voy a comercializar? Y acabo de sacar un tema que se llama "Virgen Putita". ¿Estáis seguros de lo que estáis diciendo? Pero sí, no me condicionan en nada, todo lo artístico sigue siendo mío.

Esa relación con los fans también hay que entenderla con distancia, ¿no? No te pueden tiranizar.

Sí, cien por cien. Hay veces que me meten mucha caña, pero siento que educo bastante a mi público en que hago lo que me da la gana, se enfaden o no. En plan, hago lo que quiero y lo que me apetece.Y también se tienen que acostumbrar a que hay cosas que vaya a hacer que no les gusten. Pero porque yo soy una persona muy independiente y que hace un poco lo que le sale de los cojones, ¿sabes? Entonces sí que siento que se están acostumbrando bastante a eso y a quien no le gusta tiene la puerta. Yo no obligo a nadie a escucharme.

Cuando firmaste, ¿qué pensabas que te podía dar Universal?

Dinero.

Fue X Money.

Literal. Y también, más que dinero que lo puedo hacer por mi cuenta, sí buscaba equipo de trabajo. Era muy importante para mí el delegar y confiar.

PXXR GNVG, referentes del trap, salieron echando pestes de una multinacional. Los tiempos han cambiado, ¿pero dudaste?

No, iba tranquila porque el contrato lo revisó mi abogado, que es mi más perfecto, el amor de mi vida, y estaba súper tranquila en ese sentido. O sea, sé que me lo van a cuadrar bien. A mí con que no me estafe y que las decisiones artísticas sean mías,con eso ya estoy pagada.

¿Sigues, de verdad, matriculada en Farmacia?

A ver, matriculada estoy, pagado lo tengo el curso. Pero me es imposible. No tengo tiempo ni para poner una lavadora. Pero espero en un futuro retomarlo porque me gusta mucho. Me gusta todo lo relacionado con la salud. Si tuviera la oportunidad de estudiar en un futuro, me gustaría meterme en la carrera de psicología también. Me gusta todo, la salud mental y la salud física. Y farmacia… es que mi tía cuando yo era pequeña trabajaba en una farmacia que estaba al lado de casa de mi abuela, y yo cada dos por tres estaba allí metida. Y lo recuerdo con muchísimo cariño. Tengo un montón de fotos en la farmacia, de chiquitilla.

Metrika RTVE.es

"Tengo el clítoris lleno de babas de artistas", "Le como la polla a tu hijo y me voy sin decir adiós"... ¿El patrimonio de las barbaridades era más masculino? ¿Es un ejercicio de igualdad cantarlas?

Sí, cien por cien. En ningún momento pensé que no pudiera decirlo. De hecho, lo dije como súper segura de que, coño, yo puedo. Y esto no lo ha hecho nadie. De hecho, ni un tío ni una tía ha dicho barbaridades así. Nadie. Y entonces dije: "Hostia, me van a funar viva, pero me apetece ser súper basta". Y la verdad es que me fue bien.

No sois seres de luz.

Era como estructural, ¿por qué no se puede? Sí, pienso que Bad Gyal o La Zowi llegaron en, no sé, 2015, en la época del trap, a decir barbaridades. En esa época eran barbaridades decir puta, zorra, te muevo el culo, que esas cosas no se decían antes. Y a mí me abrieron mucho camino. Y les cayó a ellas algo que a mí no me cae por decir lo mismo. Me cae por otras cosas, pero sí siento que ellas caminaron para que yo pudiera correr. O al revés, no sé cómo se dice. Pero ellas realmente me abrieron el camino y yo espero poder abrirle también el camino a las que vengan después.

¿Cuando escribes buscas escandalizarte a ti misma como termómetro de dar en el clavo?

En el momento no me sorprende y digo: “Guau, qué guapo”. Pero sí que he llegado a escuchar cosas de las que no me acordaba, de temas míos de antes y digo: “Válgame”.

Metrika es una construcción de Thais. ¿Se pueden disociar entonces?

Sí, muchísimo. Metrika es parte de mí, pero no soy yo como persona. De hecho la gente se sorprende mucho porque me lo dicen. Soy una persona súper dulce, súper tranquila y cuando me conoce la peña dice: "Hostia". Pero sí, Métrica, al final, es una parte de mí que no me he inventado de la nada. Ha sido bastante orgánico a partir de esa parte de mí. Y me han ido surgiendo ideas. Todo el imaginario que hay alrededor mío, todo lo he creado yo, el marketing que he hecho, el vocabulario, todo lo he hecho yo.

¿Te gustaría tener varios personajes tipo David Bowie?

Me gustaría bastante y creo como que lo hago, lo que pasa es que, más que ser un rollo Rosalía, que ella crea como un universo para cada disco, yo lo que voy es variando un poquito. En plan ahora un color diferente, un rollo diferente, pero siempre como manteniendo un poco de vampira y oscuridad.

¿Es madura para su edad?

La gente me dice que tengo bastante inteligencia emocional y siento que la madurez quizá que tengo de más, con comillas, es porque he vivido bastante rápido y porque he ido mucho a terapia. Pero realmente me siento una niña aún y me veo como una niña de 22 años.

¿Ves a la juventud ilusionada o desencantada?

Buah, qué pregunta. Para cómo están las cosas, porque las cosas están muy mal… o sea, la gente no puede ni pagar un alquiler. Para cómo están las cosas veo a la gente bastante animada, bastante positiva y emprendiendo y buscándosela porque hay hambre. Ya no es como antes de tengo mi sueldo normal, puedo pagar mi alquiler o acceder a una hipoteca. No. Entonces la gente está con hambre y la veo muy positiva de hecho. O sea, yo estaría tirándome de los pelos, realmente. Pero bueno, yo tengo una posición bastante privilegiada para la edad que tengo. Y también me lo he currado, coño, que a mí no me han dado nada. Pero, joder,soy consciente de que no vivo como otra chavala de mi edad que tenga 22 años y esté currando en una empresa. Pero sí, ahora mismo los jóvenes lo tenemos chungo.

El algoritmo no para de tirarme gente hablando de ti, muchos críticos. ¿Señal de éxito, no?

Pienso que sí. Si no critican, si no se preocupan por cada movimiento que haces, si no dices una bastada y te dicen no sé qué, es que no le importas a nadie. Entonces, aunque sea para criticarme, mis haters quieren escuchar lo que quiero decir. Si no directamente dirían “la penca esta que no me importa una mierda”. Pero sí, quieren escuchar lo que tengo para decir, aunque sea para odiarme. Yo, la verdad, es que sé que mi éxito también lo sostienen mucho ellos, mis haters. En plan, porque escuchar tanto Metrika esto, Metrika no sé qué, Mtrica no sé cuánto, Metrika es una penca lerenca. Pues, al final, a mí me daría curiosidad de escuchar a la penca lerenca esa. Y a mí seguro que me gustaría, ¿sabes? Y me callaría la boca. Siento como que muchísima parte de mi éxito la sostienen ellos. Me enrabieto un montón y me pico y les contesto de vez en cuando, porque soy impulsiva también. Y también los entiendo, o sea, entiendo muchísimas veces su punto, pero a mí me encanta tocar los huevos, me encanta.

Con la historia de Ceciarmy…

Ay, no vamos a hablar de eso. No porque como llevan dos semanas funándome por eso, porque le he dado como bombo en medios y tal. Uff, que se acabe ya.

Una pregunta solo.

Dime.

¿Volverías a ir?

Uf, no voy a responderla (risas). Porque me voy a poner venga aquí a hablar…

¿Qué artista ha tenido una carrera que te inspire?

Me gusta mucho Bad Gyal. No me gustaba mucho la música que hacía antes, y me empezó a gustar más con el tiempo. Y la verdad es que el proceso de su carrera me ha fascinado. La evolución, todo me ha encantado de ella. Me fijo bastante.

¿Cómo te ves dentro de diez años?

Siendo como Michael Jackson. Yo creo que soy Michael Jackson en española. Y en urbana. La gente también me compara un montón. A veces como se piensan que me jode, en plan de por lo blanca que me maquillo y no sé qué. Es como... Ah, Michael Jackson, no sé qué. Y me ponen fotos. Y yo: “Ay, muchas gracias”. Yo quiero ser él, te lo juro. Me he comprado unos mocasines con tacón. Quiero ser él.

¿Y algún artista o grupo español que te guste y nadie espere?

El Canto del Loco. Me gusta mucho, me recuerda mucho cuando era pequeña y me encantaba. Ahora es un poco pollavieja Dani Martín, ¿no?. Pero a mí me sigue gustando mucho él. Aunque yo a él seguramente no le guste, cien por cien que no le gusta, pero a mí a él me encanta. Empezó a criticar a la gente que usábamos autotune y hacíamos reggaeton y tal, y yo: "Yo a ti no te gusto pero tú a mí me encantas, no pasa nada".

Igual necesita un proceso como tú con el trap...

Pero el reggaetón ya lleva muchos años. O sea, a mí lo otro me pilló cuando acababa de empezar que dije: “¿Esta puta mierda?”. Pero él, coño, ya lleva muchos años escuchándolo. Yo creo que si no le ha gustado ya no le va a gustar. Pero a mí él me gusta mucho. Y su música me ha encantado siempre.