Koldo García pide puesta en libertad "inmediata" para poder preparar el juicio en el Supremo

Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su "inmediata" puesta en libertad para poder preparar el juicio que comenzará el próximo 7 de abril en el Tribunal Supremo por el caso que lleva su nombre. Su abogada alega "inexistencia de riesgo de fuga" y argumenta que permanecer en prisión provisional sería "un obstáculo insalvable" en su derecho de defensa.

El Supremo fijó el próximo 7 de abril el inicio del juicio por presuntas mordidas en contratos públicos de mascarillas contra Koldo García, el exministro de Transportes (ambos en prisión preventiva desde noviembre) y el comisionista Víctor de Aldama.

En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, la defensa de Koldo esgrime que el calendario de sesiones del juicio oral "arroja una carga procesal extraordinaria", ya que las sesiones "abarcan prácticamente la totalidad del mes, incluyendo jornadas de mañana y tarde" (a las 10.00 y a las 15.30) los días 7, 8, 13, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de abril. Están citados a declarar, además, 75 testigos.

"Esta densidad de señalamientos, sumada a la ingente documentación que compone la causa, requiere una coordinación técnica constante entre el acusado y su defensa que el régimen penitenciario actual imposibilita", afirma la letrada Leticia de la Hoz.

Dice que la prisión es "un obstáculo insalvable" para poder ejercer su defensa Considera, por tanto, que permanecer en prisión preventiva supondría una "vulneración del derecho fundamental a la defensa" y una "indefensión" de su cliente: "La permanencia de mi mandante en el Centro Penitenciario de Soto del Real a escasas semanas del inicio del plenario no es solo una restricción de su libertad deambulatoria, sino que se ha erigido en un obstáculo insalvable para el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa". Una indefensión, prosigue, que merma "la capacidad de asesorar a su defensa" sobre aspectos que se van a juzgar y "de los que solo él tiene conocimiento directo". Además de subrayar el "arraigo familiar y social" de Koldo García, que hace "impensable" que se vaya a fugar, la defensa sostiene que mantenerle en prisión supone enviarle al banquillo "en condiciones de inferioridad", al resultar "materialmente imposible" que el exasesor pueda estudiar y comentar con su abogada "la ingente cantidad de folios y dispositivos digitales que integran la causa" durante los locutorios de la prisión o "en los tiempos limitados de las visitas". Tras apelar así a la "igualdad de armas", la abogada propone otras medidas cautelares menos gravosas, como "la instalación de dispositivos de geolocalización que garanticen su ubicación permanente", entre otras.