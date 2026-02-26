La AN cita a Aldama en marzo para que entregue el sobre acerca de la presunta financiación irregular del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha citado el próximo mes de marzo al empresario Víctor de Aldama para que entregue el sobre que, en sus palabras, contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado Ismael Moreno ha convocado al presunto conseguidor del caso para que haga entrega del sobre de la petrolera venezolana PDVSA que le habría entregado la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez.

Aldama se refirió al contenido de ese sobre por primera vez en su declaración del pasado 29 de enero ante el juez que instruye el conocido caso hidrocarburos, también en la Audiencia Nacional. En esa declaración, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por ese sobre y su contenido, y Aldama emplazó al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese extremo.

Ante el magistrado Santiago Pedraz, Aldama explicó como investigado que la información de ese sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esta causa.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, "documentación sensible" relativa a PDVSA.

Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. "Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020", reseñaban.