Pano dice que los 90.000 euros que llevó a Ferraz eran del dueño de Villafuel y que Aldama le habló del sobre de Delcy

La empresaria Carmen Pano ha asegurado este viernes, como investigada en la Audiencia Nacional por el llamado 'Caso Hidrocarburos', que los 90.000 euros que dice que llevó a la sede del PSOE provenían de Claudio Rivas, dueño de la compañía Villafuel. Además, ha indicado que Víctor de Aldama le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' vincula a presunta financiación irregular de los socialistas.

Así lo ha señalado, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en su declaración ante el juez instructor, Santiago Pedraz, que investiga un fraude de 182 millones de euros en el IVA de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, socio de Aldama, y que es el principal investigado en esta causa.

Pedraz también ha interrogado este viernes a la hija de Pano, Leonor González, que ha dicho no tener relación con la presunta trama de fraude fiscal en el sector de hidrocarburos.

Pano se reafirma en que llevó 90.000 euros a Ferraz En su declaración, Pano ha vuelto a ratificarse en que llevó 90.000 euros, en dos tandas de 45.000, a la sede nacional del PSOE y ha precisado que el dinero era de Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa junto a Aldama como presuntos cabecillas del 'caso hidrocarburos'. Y ha sido preguntada por el sobre de PDVSA que Aldama dijo este jueves ante el juez haber recibido de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez, asegurando Pano que desconoce si tenía información sobre la financiación del PSOE, pero que Aldama le mencionó que le habían entregado documentación, aunque no le dio más detalles. Aldama señala que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con información sobre presunta financiación irregular del PSOE En este sentido, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han desmentido a RTVE que estén hablando con Aldama sobre el sobre de Delcy para seguir colaborando, tal como dejó caer el propio Aldama en su declaración este jueves.

Señala al jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto Siguiendo con la declaración de Pano, ha señalado que en una reunión que tuvo lugar en diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria sobre la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, que quería conseguirla, participó Juan Ignacio Díaz Bidart, que era jefe de gabinete de la entonces ministra, Reyes Maroto. Reyes Maroto no recuerda si conoció personalmente a Aldama y limita sus contactos con él a un proyecto turístico El propio Díaz Bidart reconoció el pasado mayo como testigo en el Tribunal Supremo que participó en esa reunión y que, aunque no recordaba con quién estuvo, asistió a petición de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Díaz Bidart declaró que el exasesor estuvo presente al principio de la reunión para presentarle a los empresarios y que luego se marchó, si bien Pano ha afirmado que estuvo durante todo el encuentro y ha añadido que el excargo de Industria pidió que la documentación para la licencia de Villafuel se pasara a Koldo para que este después se la pasara a él, según las fuentes consultadas.