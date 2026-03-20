El Supremo inicia los trámites para embargar bienes a Ábalos y Koldo Garcia por no pagar la fianza por el juicio

El Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para embargar los bienes del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por no pagar la fianza para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles en el juicio contra ambos por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

“🔴 El Tribunal Supremo inicia los trámites para embargar los bienes de José Luis Ábalos y Koldo García, ambos en prisión preventiva por el 'caso mascarillas'



▪️Ninguno de los dos han depositado los 60.000 euros de fianza



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En sendas diligencias a las que ha tenido acceso RTVE, el alto tribunal subraya que dado que "ha transcurrido en exceso el plazo concedido" para el pago de la fianza, sin que ni Ábalos, ni García hayan consignado cantidad alguna, insta a que se realice "averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial". Contra la resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días.

El pasado 12 de enero el Supremo dio cinco días a ambos para que pagaran 60.000 euros de fianza por las responsabilidades civiles que tendrían que afrontar en caso de ser condenados. Sin embargo, pasado más de dos meses de ese plazo, y ante el inminente inicio del juicio contra los dos el próximo 7 de abril, se inicia ahora el procedimiento para embargar bienes a los dos en cantidad similar.