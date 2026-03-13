El ministro Torres pide declarar por escrito ante el Supremo en el juicio contra Ábalos y el caso de las mascarilla

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha solicitado al Tribunal Supremo declarar por escrito como testigo en el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al presunto conseguidor y empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, amparándose en la exención prevista para presidentes autonómicos y miembros del Gobierno.

Torres ha remitido un escrito al tribunal, al que ha tenido acceso RTVE, en el que interesa que su testifical sea por escrito en virtud del artículo 412.2º y 703 de la ley de enjuiciamiento criminal. El ministro aduce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "incluye entre las personas que están exentas de la obligación de declarar de manera presencial a los presidentes de las comunidades autónomas" y da cuenta de que él presidió Canarias entre los años 2019 y 2023.

De la misma manera, el ministro expone que la ley "también exime del deber de declarar mediante personación ante el tribunal a los miembros del Gobierno". De este modo, solicita al tribunal que se le remita el "oportuno pliego de preguntas", que será contestado por escrito y enviado al Supremo en la forma legalmente prevista.

Además, subraya que, según "lo conocido a través de los medios de comunicación" relacionado con la causa, los hechos que se juzgan "versan sobre el período" en el que ostentó la presidencia de la citada comunidad autónoma y "sobre las que habría tenido conocimiento por razón del cargo".

Está previsto que tanto Torres como la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, declaren como testigos el próximo 22 de abril.