Ábalos pide un mes de aplazamiento en la vista oral del juicio por el caso mascarillas por "problemas informáticos"

Según los representantes legales de José Luis Ábalos, "ha resultado materialmente imposible" acceder a los archivos correspondientes a la causa del caso mascarillas a través de la plataforma HORUS, por lo que alegan que no han podido preparar de la manera adecuada la defensa del exministro de Transportes. Por ese motivo, en defensa del derecho de tutela judicial efectiva, los letrados piden a la Sala segunda del Tribunal Supremo un aplazamiento de un mes en el inicio del juicio oral.

El abogado Marino Turiel asumió la defensa de Ábalos el pasado mes de enero, en la misma semana en que el Supremo fijó la fecha de inicio de la vista oral para el próximo 7 de abril. En el banquillo de los acusados se sentará Ábalos junto a su exasesor Koldo García y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

La procuradora Raquel Gómez ha señalado en su escrito, al que ha tenido acceso RTVE, que la imposibilidad de acceder a la plataforma también "ha sido puesta de manifiesto por otras defensas personadas", lo cual les ha impedido, hasta ahora, acceder a la causa, al "conocimiento íntegro de las actuaciones y, por ende, siquiera un somero estudio del procedimiento". Por este motivo, dicen, el tiempo transcurrido desde la designación de la defensa de Ábalos ha sido "infructuoso para tomar conocimiento de la causa", incide el texto.

Por otra parte, la defensa recuerda que comunicó a la sala los señalamientos que tenía fijados previamente, que incluyen varias fechas a lo largo del mes de marzo (en concreto, 16 jornadas diferentes entre el 2 y el 30 de marzo), además de una citación del TSJ de Illes Baleares para los días 27 y 30 de marzo. La sala, según el abogado, ha "obviado incomprensiblemente" esta información.

Por todo ello, el abogado considera "evidente" que es "materialmente imposible" preparar un juicio oral de la complejidad de este proceso, ni "preparar con solvencia cualquier defensa". "Literalmente, no es posible asumir la carga de trabajo ni esfuerzo material y mental al que se aboca a este Letrado", dice el abogado, que menciona en su texto al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, amparado por el artículo 24 de la Constitución.

El abogado ruega de esta manera que la Sala "acuerde un aplazamiento por espacio de un mes para el inicio de las sesiones de juicio oral".