Once heridos, uno de ellos grave, tras la explosión de una bombona de butano en un edificio de Barcelona

La explosión de una bombona de butano en un edificio de viviendas de Barcelona ha dejado once heridos, uno de ellos grave. El incendio provocado por la deflagración ha obligado asimismo a desalojar el bloque.

Tanto el herido grave como otra persona, en estado menos grave, han sido trasladados al Hospital Vall d’Hebron. El resto son leves y no han requerido traslado, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat Catalana.

Diez dotaciones de Bomberos de Barcelona y nueve ambulancias se han desplazado al edificio, situado en el número 13 de la calle Venero, para trabajar en la extinción del incendio.

Ante esta explosión, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 30 llamadas de alerta y Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de prealerta del plan Procicat.

El incendio ya está extinguido y se han evacuado a las nueve personas heridas leve que se encontraban en el edificio, según publica la televisión Betevé. El jefe de Unidad y de Intervención de Bomberos de Barcelona, Carles Chico, ha dicho que se harñá una evaluación de la finca una vez se ventilen las viviendas. Lo que sí ha confirmado es que el piso que ha explotado y el de al lado "han quedado en condiciones no habitables" debido a las afectaciones provocadas.

Frente al inmueble donde se ha producido la explosión se encuentra la Fundación Pere Relats , que tiene una residencia de ancianos y un centro de día y que tiene a todos los ocupantes encerrados en el interior para evitar la inhalación de humo. Vanessa Fernández, hija de uno de los residentes del centro, ha explicado a Betevé que ha podido hablar con su padre y que se encuentra bien, aunque asustado. También relató que no dejan acceder al centro ni a los trabajadores ni a los familiares. Junto a donde se ha producido la explosión también hay un jardín de infancia .