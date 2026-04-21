Cuatro heridos, dos de ellos en estado crítico, por una explosión de gas en Ibiza

Una explosión de gas registrada aproximadamente a las 17:00 horas de este martes en un piso del barrio de Can Cantó, en Ibiza, ha dejado cuatro personas heridas, dos de ellas en estado crítico por quemaduras.

Según han informado fuentes sanitarias, tres de los afectados han sido trasladados al Hospital Can Misses. Entre ellos se encuentran dos mujeres, de 45 y 21 años, que han ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) poco después de las 18:20 horas. Asimismo, un varón de 23 años permanece en observación en el servicio de Urgencias del mismo centro hospitalario, donde se encuentra estable. Todos los heridos son de nacionalidad española.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas de la explosión, que están siendo investigadas por las autoridades.