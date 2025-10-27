Un muerto y dos heridos muy graves tras una explosión en una empresa de tratamiento de residuos en Ciudad Real
- La explosión se ha originado en un bidón con productos químicos alrededor de las 8:50 horas por causas aún desconocidas
- Los heridos que más preocupan son dos hombres, trasladados a hospitales de Albacete y Madrid
Una persona ha muerto y dos han resultado heridas de carácter muy grave, tras una explosión registrada en una planta de tratamiento de residuos sanitarios situada en la calle Dinamarca del polígono industrial El Llano de Socuéllamos, en Ciudad Real.
La explosión se ha originado alrededor de las 8:50 horas en un bidón contenedor con productos químicos, según ha indicado en declaraciones a los medios el jefe de Parque de Bomberos de Alcázar y Tomelloso, Rafael Fernández del Hierro. Las causas de la explosión, que de momento se desconocen, están siendo investigadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Los heridos que más preocupan son un hombre de 31 años, también en estado crítico, llevado en otro helicóptero al Hospital de La Paz de Madrid y un hombre de 58 años que ha sido trasladado en estado grave en una UVI al Hospital General de Albacete.
El jefe de Parque de Bomberos de Alcázar y Tomelloso ha explicado que la deflagración ha causado quemaduras a algunos de los operarios, pero luego no ha habido "ningún incendio", como se había informado en un primer momento. Sí que se ha producido "una gran onda expansiva que ha roto por sobrepresión los cristales de las zonas superiores y ha hecho deformaciones en la puerta, o sea que ha sido bastante importante, pero no ha generado un incendio".
Además de estos dos helicópteros se han movilizado la guardia civil, la policía local, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
No existe peligro de contaminación para los vecinos
Por su parte, el Ayuntamiento de Socuéllamos, a través de redes sociales, ha informado de que tras la intervención de los servicios de emergencia y las comprobaciones realizadas, se ha determinado que no existe riesgo de contaminación ni peligro para los vecinos. Por lo tanto, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de toda la población.
El secretario general del sindicato CC.OO. Castilla-La Mancha, Javier Ortega, en declaraciones a los medios de comunicación en Motilla del Palancar (Cuenca) recogidas por EFE durante la jornada de huelga convocada en Mahle para protestar por el ERE, ha apuntado que los tres trabajadores heridos muy graves han sufrido quemaduras en una explosión que "ha sido, parece ser, muy grave".
Ortega ha trasladado su preocupación por el suceso y ha reclamado que se esclarezcan las causas de la explosión, de forma que se compruebe si se han cumplido "todas las medidas de seguridad".
"Estaremos vigilantes y, sobre todo, esperamos que las consecuencias sean las mínimas posibles y que no tengamos que lamentar ninguna desgracia", ha concluido el responsable de CC.OO. en Castilla-La Mancha.