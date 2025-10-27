Un muerto y dos heridos muy graves tras una explosión en una empresa de tratamiento de residuos en Ciudad Real

Una persona ha muerto y dos han resultado heridas de carácter muy grave, tras una explosión registrada en una planta de tratamiento de residuos sanitarios situada en la calle Dinamarca del polígono industrial El Llano de Socuéllamos, en Ciudad Real.

La explosión se ha originado alrededor de las 8:50 horas en un bidón contenedor con productos químicos, según ha indicado en declaraciones a los medios el jefe de Parque de Bomberos de Alcázar y Tomelloso, Rafael Fernández del Hierro. Las causas de la explosión, que de momento se desconocen, están siendo investigadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Los heridos que más preocupan son un hombre de 31 años, también en estado crítico, llevado en otro helicóptero al Hospital de La Paz de Madrid y un hombre de 58 años que ha sido trasladado en estado grave en una UVI al Hospital General de Albacete.

El jefe de Parque de Bomberos de Alcázar y Tomelloso ha explicado que la deflagración ha causado quemaduras a algunos de los operarios, pero luego no ha habido "ningún incendio", como se había informado en un primer momento. Sí que se ha producido "una gran onda expansiva que ha roto por sobrepresión los cristales de las zonas superiores y ha hecho deformaciones en la puerta, o sea que ha sido bastante importante, pero no ha generado un incendio".

Además de estos dos helicópteros se han movilizado la guardia civil, la policía local, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.