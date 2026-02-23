Un muerto y un herido grave por una explosión en una fábrica pirotécnica de Álava

Una persona ha muerto y otra ha sufrido heridas graves como consecuencia de una explosión que ha sacudido este lunes una fábrica de material pirotécnico en la localidad alavesa de Lantarón, según fuentes de la Ertzaintza.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 11.10 horas en la empresa FML, situada en el concejo de Bergüenda y a algo más de 40 kilómetros de la ciudad de Vitoria. El alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, ha explicado a EFE que la explosión ha ocurrido en una caseta y no en el almacén donde se guarda el grueso de los productos pirotécnicos, por lo que la situación está controlada.

El herido grave, cuya identidad no ha trascendido, ha sido evacuado de urgencia al Hospital Cruces de Vizcaya con quemaduras en al menos un 60% de su cuerpo. Salbidea ha indicado que en esta empresa, cuya actividad se remonta a 1875, trabajan actualmente el propietario y tres empleados.

Efectivos de las fuerzas de seguridad han acordonado la zona, hasta donde se han desplazado también varias dotaciones de Bomberos y otros servicios de emergencia.