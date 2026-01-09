Un muerto y tres rescatados por una explosión de gas en una vivienda del distrito madrileño de Carabanchel

Al menos una persona ha fallecido y otras tres han tenido que ser rescatadas debido a una explosión de gas en una vivienda situada en la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel. El edificio se encontraba en obras cuando se ha producido la deflagración.

Según ha podido saber RTVE, se trata de un edificio de viviendas de cuatro plantas. Debido a la explosión, que se produjo en torno a las 16:15 horas, el forjado de la cubierta habría colapsado sobre la cuarta planta del inmueble. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos del Ayuntamiento, que han rescatado a cuatro personas, una de ellas fallecida.

Además, varias personas heridas de carácter leve han sido atendidas por los servicios de emergencias, y una de ellas ha sido trasladada finalmente al hospital.

Al lugar también han acudido agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, que han acordonado la zona para garantizar la seguridad.