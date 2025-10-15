Una fuga de gas obliga a desalojar a los vecinos de 11 bloques en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Los vecinos de los once bloques evacuados en L'Hospitalet (Barcelona) por una fuga de gas tardarán horas en volver a casa, incluso algunos podrían pasar la noche fuera de sus viviendas porque, aunque la fuga ya está controlada, es necesario revisar la zona para asegurar que no hay acumulaciones de gas.

Poco antes de las once menos cuarto de la mañana de este miércoles, se ha producido una fuga de gas en un solar en obras situado en el número 3 de la calle Natzaret de L'Hospitalet de Llobregat, cuando los operarios que trabajaban en la zona han perforado accidentalmente una de las cañerías.

La fuga de gas, que ha dejado una persona herida, la cual ha sido trasladada en estado menos grave a un centro hospitalario, ha obligado también a desalojar a unos doscientos alumnos de infantil y primaria -de edades entre los 3 y los 12- de la escuela Prat de la Manta, ubicada en el número 11 de esta calle.

En un primer momento, Bomberos de la Generalitat de Cataluña han evacuado los dos edificios colindantes al solar en el que se ha producido la fuga, pero debido a la alta concentración y acumulación de gas, posteriormente, han sido evacuados también todos los bloques de pisos de la calle Natzaret.

Finalmente, han sido desalojados los vecinos de un total de once bloques de viviendas, y en paralelo, los bomberos han confinado a las personas que viven en la manzana afectada por la fuga, dentro de la zona perimetrada por los cuerpos de emergencias.

Fuga controlada Sobre las cinco de la tarde, operarios de la compañía de gas han logrado controlar la fuga, seis horas después del incidente. En declaraciones a los medios, el jefe de Intervención de los Bomberos en este suceso, el subinspector Enric Pous, ha explicado, que existe una "alta" concentración y acumulación de gas en la zona. En concreto, ha detallado, hay una importante concentración de gas en el alcantarillado y en aparcamientos subterráneos, por lo que hay un elevado peligro de que se puedan producir explosiones. De hecho, poco después de la fuga, ha habido una explosión en un bar que, en esos momentos, estaba cerrado. Pese a que los operarios de la empresa de gas han logrado pinzar y controlar la fuga sobre las cinco de la tarde, los Bomberos prevén que los trabajos se prolongarán durante "horas". En este sentido, el subinspector ha señalado que los vecinos tardarán en poder volver a sus casas y que, incluso algunos quizás deban pasar la noche fuera de sus viviendas.