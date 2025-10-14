Mueren tres carabineros tras la explosión provocada en una casa que iba a ser desalojada en Verona, Italia

Tres carabineros han muerto en la madrugada de este martes al derrumbarse una casa de campo tras una explosión provocada por el gas con el que habían llenado la vivienda las personas que iban a ser desalojadas en la localidad de Caste D'Azzano, en la provincia de Verona. La detonación ha dejado además 11 heridos de este mismo cuerpo militar y cuatro heridos de la policía italiana, aunque su vida no corre peligro.

Los habitantes de la casa de dos plantas habían esparcido gas por el inmueble, de tal manera que al entrar los agentes en la vivienda una de las residentes habría encendido la mecha que habría provocado la detonación, según las primeras investigaciones. "Ocurrió anoche alrededor de las 3.15 horas", ha declarado el teniente de alcalde de Castel d'Azzano, Antonello Panuccio.