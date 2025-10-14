Mueren tres carabineros tras la explosión provocada en una casa que iba a ser desalojada en Verona, Italia
- La detonación también ha dejado 11 heridos del cuerpo de los carabineros y tres heridos de la policía italiana
- Los habitantes de la vivienda habían llenado la casa de gas y provocaron la explosión cuando entraron los agentes
Tres carabineros han muerto en la madrugada de este martes al derrumbarse una casa de campo tras una explosión provocada por el gas con el que habían llenado la vivienda las personas que iban a ser desalojadas en la localidad de Caste D'Azzano, en la provincia de Verona. La detonación ha dejado además 11 heridos de este mismo cuerpo militar y cuatro heridos de la policía italiana, aunque su vida no corre peligro.
Los habitantes de la casa de dos plantas habían esparcido gas por el inmueble, de tal manera que al entrar los agentes en la vivienda una de las residentes habría encendido la mecha que habría provocado la detonación, según las primeras investigaciones. "Ocurrió anoche alrededor de las 3.15 horas", ha declarado el teniente de alcalde de Castel d'Azzano, Antonello Panuccio.
Los residentes ya habían lanzado amenazas
En la casa vivían tres hermanos que ya habían amenazado con hacer explotar la casa si los intentaban desalojar. Son Franco, Dino y Maria Luisa Ramponi, dos hombres y una mujer de unos 60 años, que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería.
De ellos, dos han sido detenidos al ser encontrados entre los escombros del edificio y han sido trasladados a un hospital para tratar sus quemaduras. El tercer hermano se había dado a la fuga, pero ha sido encontrado y detenido sin oponer resistencia en un campo de su propiedad.
Entre los escombros se han encontrado cinco bombonas de gas y varios cócteles molotov. No es la primera vez que difunden gas por su casa y amenazan con hacerla explotar, pues tienen problemas financieros e hipotecarios desde hace tiempo y las autoridades ya habían manifestado que se los iba a desahuciar, decisión que se pospuso en varias ocasiones.
Tras pedir a los tres residentes que abandonaran el inmueble, finalmente, esta madrugada han entrado en la casa los Carabineros de las Fuerzas Especiales, policías expertos en operaciones antiterroristas y bomberos.
En palabras del ministro de Defensa, Guido Crosetto, los tres carabineros "sacrificaron sus vidas, cumpliendo su deber hasta el final al servicio de la patria". Sus nombres eran Marco Piffari, Davide Bernardello y Valerio Daprà.
Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado en redes sociales su "cercanía al Comandante General de los Carabineros mediante una llamada telefónica, haciéndola extensiva a todos los Carabineros". Ha valorado también el trabajo de "las fuerzas policiales y los bomberos, que trabajan cada día con dedicación y valentía al servicio del Estado".