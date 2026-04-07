El caso Koldo llega a juicio con más de 75 testigos y varias personalidades destacadas: ¿quién es quién?

El caso Koldo llega este martes a juicio en el Tribunal Supremo con más de 75 testigos y 13 sesiones previstas. La presunta trama corrupta de contratos de mascarillas durante la pandemia sentará en el banquillo al exministo de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Según el calendario previsto, las sesiones se alargarán hasta el 30 de abril, fecha que se ha reservado para la práctica de la prueba documental y la exposición de los informes finales de las partes. El Tribunal Supremo ya había precisado que este procedimiento es "prioritario" porque se trata de una causa en la que actualmente hay personas en prisión (Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde noviembre de 2025).

Ya en la primera sesión del juicio están llamados a declarar el hijo del exministro de Transportes, Víctor Ábalos; la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez; el hermano de Koldo, Joseba García, así como socios del presunto conseguir de Aldama, Ignacio Díaz y Luis Alberto Escolano. Otras de las personalidades más destacadas que pasarán los próximos días por el Supremo son la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exsecretario de Estado de Interior, Rafael Pérez.

Asimismo, han sido citado a declarar el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Durante la pandemia encabezaban los Gobiernos de Canarias y de Baleares, respectivamente, y sus Ejecutivos adjudicaron contratos a la empresa considerada epicentro de la presunta trama corrupta, Soluciones de Gestión. Ambos han solicitado declarar por escrito y no acudir presencialmente a la sesión.

El conocido como caso Koldo, sin embargo, va más allá de la presunta corrupción en la venta de mascarillas, con ramificaciones, como por ejemplo el pago de la vivienda de alquiler de una mujer vinculada de manera "muy personal a Ábalos" o también el rescate de Air Europa.

Explicamos a continuación los principales protagonistas de la trama del caso Koldo.

José Luis Ábalos Exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE

Declara el martes 28 de abril

La Fiscalía pide 24 años de prisión; las acusaciones populares reclaman 30 años de prisión José Luis Ábalos Exministro de Tranportes y exsecretario de organización del PSOE Declara el martes 28 de abril La Fiscalía pide 24 años de prisión; las acusaciones populares reclaman 30 años de prisión

El exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE está implicado en el caso Koldo por presunta corrupción, cohecho y organización criminal en contratos de mascarillas. El Tribunal Supremo ordenó su prisión provisional por alto riesgo de fuga, considerando que tiene un papel fundamental en la trama y en las presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de compensaciones económicas.

La Fiscalía Anticorrupción no tiene dudas de que Ábalos tuvo un "papel principal" ya que, argumenta, para que la adjudicación de los contratos a la trama se desarrollara con éxito tenía que estar "avalada" por el titular del Ministerio de Transportes.

Koldo García Exasesor de José Luis Ábalos

Declara el martes 28 de abril

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Koldo García fue detenido en febrero de 2024 por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Se convirtió en chófer y asesor de José Luis Ábalos en 2018, cuando fue nombrado consejero de Renfe Mercancías. La investigación determina que Koldo ejerció de intermediario en las negociaciones de compra de mascarillas a través del Ministerio de Transportes, cobrando comisiones por facilitar estos contratos.

Según la instrucción del caso, García se puso en contacto con varias personalidades como Ángel Víctor Torres o Francina Armengol para que contrataran material durante la pandemia a empresas vinculadas con la trama. La Guardia Civil cree que Koldo era el "elemento de conexión" con el entonces ministro, pero también señala que el exasesor retransmitía "instrucciones directas de Ábalos".

Víctor de Aldama Empresario y presunto conseguidor de la trama

Declara el martes 28 de abril

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Víctor de Aldama está considerado el vínculo entre el Ministerio de Transportes y el conglomerado del que emerge la empresa Soluciones de Gestión. Es el presunto conseguidor y comisionista de la trama, además de ser considerado el supuesto líder de un caso de fraude de hidrocarburos. Confesó mordidas ante el juez, lo que le permitió salir de prisión provisional.

Los informes de la Guardia Civil apuntan a Aldama como el "nexo corruptor" que conectaba "de manera premeditada y con intenciones claramente espurias" la Administración estatal "con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección".

Juan Carlos Cueto Empresario y presunto cerebro del caso Koldo

Declara el lunes 13 de abril

En las pesquisas de Guardia Civil aparece el nombre de Juan Carlos Cueto como uno de los idearios de esta presunta trama corrupta. Cueto fue el principal beneficiario de los nueve contratos públicos que se adjudicaron durante la pandemia a través de la sociedad Soluciones de Gestión y él se habría embolsado 9,6 millones de ganancias, según el auto del juez.

Ante la justicia ya ha defendido la legalidad de todos los contratos que se hicieron a partir de 2020 y ha negado el pago de comisiones a otros implicados en la trama.

José Luis Rodríguez Subteniente de la Guardia Civil

Declara el miércoles 15 de abril

La instrucción del caso le atribuye un conocimiento general de todas las operaciones, incluso está considerado una figura clave por haber puesto en contacto a representantes del Ministerio de Transportes con empresarios de la trama.

Según la Fiscalía, Rodríguez habría tenido varios encuentros con Koldo García.

Joseba García Hermano de Koldo

García Declara el martes 7 de abril

Está considerado testaferro de su hermano, Koldo García. José Luis Ábalos, además, le consiguió un puesto en Ineco y Emfesa, dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.

Según la Fiscalía, tiene un papel destacado en todas las operaciones, ya que habría ayudado a su hermano a ocultar presuntas mordidas comprando propiedades e ingresando en sus cuentas más de 260.000 euros.

Patricia Uriz Exmujer de Koldo García

Declara el lunes 13 de abril

El juez instructor de esta causa, Ismael Moreno, considera que la exmujer de Koldo García se habría beneficiado de las mordidas de esta trama.

Según las investigaciones del caso, se menciona que Koldo habría usado a su entorno más cercano para que actuasen como testaferros de los bienes inmuebles adquiridos con los ingresos fraudulentos del exasesor.

Jessica Rodríguez Expareja de José Luis Ábalos

Declara el martes 7 de abril

Se investiga la presunta contratación fraudulenta de la expareja de José Luis Ábalos en dos empresas públicas, Tragsatec e Ineco. Según la instrucción del caso Koldo, la mujer percibió salarios de estas dos compañías dependientes del Ministerio de Transportes a pesar de no ir a trabajar.

También consta que Jessica Rodríguez vivió en un céntrico piso en Madrid que cuya renta, presuntamente, estaba financiada por la trama corrupta.

Isabel Pardo de Vera Expresidenta de Adif

Declara el miércoles 15 de abril

Pardo de Vera se convirtió en la primera mujer en ostentar el cargo de presidenta de Adif en junio de 2018. Según la investigación y los informes de la UCO, fue clave para el amaño de contratos de obra pública.

Está imputada en el caso Koldo por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en la contratación irregular de la expareja de Ábalos, Jesica Rodríguez, en dos empresas públicas.

Francina Armengol Presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno de Baleares

Ha solicitado declarar por escrito

La actual presidenta del Congreso de los Diputados se ve salpicada por el caso Koldo durante su etapa al frente del Ejecutivo de Baleares. Durante la pandemia, su Gobierno abonó a la empresa Soluciones de Gestión cerca de cuatro millones de euros para el suministro de mascarillas.

"Yo no estoy metida en ningún caso de corrupción. Me quieren inhabilitar como presidenta del Congreso diciendo que estoy metida en un caso de corrupción y no es cierto", argumentó durante una comparecencia en el Senado. Ha solicitado declarar por escrito y no acudir presencialmente al Tribunal Supremo.

Ángel Víctor Torres Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

Ha solicitado declarar por escrito

El actual ministro de Político Territorial también contrató durante su etapa como presidente de Canarias material sanitario y mascarillas a Soluciones de Gestión. Según el informe de la UCO, Torres se encargaba directamente de reclamar pagos pendientes de su propio Gobierno a la empresa del presunto comisionista Víctor de Aldama, a la que se le habrían adjudicado contratos millonarios de manera irregular a cambio de mordidas.

Según la Guardia Civil, "Koldo también actuaría como enlace entre el presidente canario e instancias superiores, llegando incluso Víctor Torres a consultarle la manera de proceder con el presidente del Gobierno".