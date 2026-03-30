Koldo García pide al Supremo poderse reunir con Ábalos y sus abogados para preparar el juicio que arranca en una semana

A una semana de que arrance el juicio del caso Koldo, el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, ha pedido al Tribunal Supremo poder reunirse con él y también con sus abogados para preparar una defensa conjunta.

Ha sido la abogado de Koldo, Leticia de la Hoz, quien ha pedido al alto tribunal que autorice "de forma excepcional y proporcional las comunicaciones y visitas conjuntas" en prisión entre el exasesor ministerial, el exministro Ábalos y sus respectivos equipos legales antes del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Con esta petición queda claro que las defensas de ambos acusados irán a la par en el juicio que arranca el martes de la semana que viene en el Supremo.

La abogada insiste en requerir a la dirección de la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran Ábalos y Koldo desde noviembre, para que autorice las comunicaciones "conjuntas entra los acusados y sus respectivos letrados", el "uso de ordenador portátil y soportes de almacenamiento" para estudiar la causa y la habilitación de una sala "sin barreras físicas".

De la Hoz explica que "existe un acuerdo total y explícito" con el abogado del exministro, Marino Turiel, "para trabajar de forma conjunta en la estrategia de defensa". El acuerdo, continúa, responde a la "necesidad imperiosa de una defensa conjunta". "Sin reuniones conjuntas, es imposible contrastar las versiones y la documentación intervenida que afecta a ambos internos", remarca.

La abogada, además, argumenta que la complejidad de la causa, "que involucra miles de folios y archivos digitales relativos a contratos de adjudicación de mascarillas", hace "imposible una defensa eficaz a través de los 'canales ordinarios' o locutorios con mampara".

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete para el empresario Víctor de Aldama, el tercer acusado de esta trama. Se les acusa de varios presuntos delitos, entre ellos organización criminal, cohecho, tráfico de influencias o malversación. El juicio comienza el próximo 7 de abril y contará con más de 70 testigos, divididos en 13 sesiones.