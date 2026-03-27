El PP citará a Puente, Ábalos y Koldo a la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz en el Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba) citará al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y a su antecesora en el cargo Raquel Sánchez. También intentarán que comparezcan en la Cámara Alta el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre, ambos en prisión preventiva y a la espera de juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

En una rueda de prensa desde el Senado, la portavoz popular ha detallado el plan de trabajo que ha propuesto a la comisión de investigación sobre la red ferroviaria y que la formación no tendrá problemas en sacar adelante gracias a la mayoría absoluta que ostenta. El listado de comparecientes suma 73 personas.

"La actuación del Gobierno ha sido claramente insuficiente. El señor Puente ha estado más centrado en el relato que en la gestión, más reactivo que responsable y más pendiente de la confrontación que de resolver problemas", ha denunciado García.

El listado de comparecientes del PP incluye también a la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera y a su sucesor en el cargo, José Antonio Santano. También estarán citados la directora general de Transporte por Carretera, Elena María Atance; el director general del Sector Ferroviario, Carlos María Juárez; la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena; el subsecretario de Transportes, Rafael Guerra Posadas; el director del Observatorio para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Transportes, Fernando Moreno, y el exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura.

El PP será el primer grupo en interrogar El PP ha diseñado un tiempo de intervención mínimo de cincuenta minutos por grupo parlamentario para interrogar a los comparecientes, algo que ya ocurre en la comisión de investigación del caso Koldo. La novedad radica en que los portavoces podrán disponer de un segundo turno de intervención de 5 minutos, algo que no ocurre en ningún otra comisión de investigación en el Senado. Además, el PP se ha asegurado que será el primer grupo parlamentario que interrogue a los comparecientes. Posteriormente, irán el resto de grupos por orden de representación. Tras el rastro del AVE: volver a viajar en alta velocidad un mes después del accidente de Adamuz JUANJO CUBERO En el listado planteado por los populares, y que suma un total de 73 comparecientes, también figuran cargos de otros partidos y administraciones, como el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, así como a sus homólogos en las distintas regiones gobernadas por el PP. Sobre las infraestructuras en Cataluña, el PP ha citado a la consellera de Territorio de Cataluña, Silvia Paneque; al secretario deMovilidad Manel Nadal; al comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macías; y al consejero delegado de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, Oscar Playá. Y de las empresas operadoras, han citado al presidente y al CEO de Iryo; a la directora general de Ouigo España, y a distintos responsables de Renfe. También han hecho lo mismo con varios cargos de Adif.