Víctimas de Adamuz se manifiestan este viernes en Huelva bajo el lema 'Memoria, verdad y justicia'
- Lo hacen en memoria de los fallecidos, "por la seguridad ferroviaria" y para que "se conozca toda la verdad"
- Sigue la señal en directo de la manifestación a partir de las 18:00 horas en RTVE Noticias
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se manifiesta este viernes, a partir de las 18:00 horas, bajo el lema 'Memoria, verdad y justicia', en memoria de los fallecidos, "por la seguridad ferroviaria" y para que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido". La manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.
La asociación explica que las víctimas "siguen sin una respuesta institucional a la altura de la gravedad de lo ocurrido". Transcurridas varias semanas desde el accidente, "las víctimas continúan enfrentándose a un escenario de descoordinación, incertidumbre, contradicciones y falta de acompañamiento efectivo por parte de las instituciones y administraciones públicas implicadas". En este contexto, señala la responsabilidad compartida de los distintos actores del sistema ferroviario y administrativo, por lo que "la existencia de múltiples organismos no puede traducirse en una dilución de responsabilidades".
Además, incide en que "existe una situación de abandono y desamparo institucional" a lo que se suma "la ausencia de una presencia institucional al más alto nivel y de un reconocimiento oficial". Las víctimas "siguen esperando" un acto de homenaje en condiciones por parte del Estado, incluido el Ministerio de Transportes, "cuyos responsables aún no han dado la cara".
Así, indica que las víctimas están soportando "información incompleta o contradictoria sobre lo ocurrido; ausencia de protocolos claros para accidentes de esta magnitud y naturaleza; falta de coordinación entre comunidades autónomas en la atención sanitaria; acceso desigual, lento y descoordinado a tratamientos y rehabilitación; presunta retirada o alteración de pruebas que quizás puedan ser determinantes para esclarecer las causas del siniestro".
También lamenta "procedimientos administrativos que avanzan con una lentitud inexplicable, incompatible con la situación; y ausencia de interlocución clara, seguimiento institucional y acompañamiento efectivo a las víctimas; falta de reconocimiento y aplicación de los derechos establecidos en el Estatuto de las Víctimas y en la normativa europea".
Por otro lado, señala que resulta "especialmente grave la falta de explicaciones y asunción de responsabilidades ante la descoordinación en emergencias la noche del siniestro", ya que "pasaron más de 45 minutos para atender al Iryo y más de una hora y cuarto para identificar y asistir al Alvia".
Contratación de un despacho de abogados
Ante esta situación, la asociación ha anunciado que ha contratado los servicios de un despacho de abogados especializado en exigir responsabilidades a la Administración pública y que está defendiendo el procedimiento contencioso-administrativo en el Caso Alvia. Ello con el objetivo de iniciar todas las vías legales disponibles "frente a la inacción y deficiencias palmarias de las Administraciones Públicas que deberían estar interviniendo y cooperando con las víctimas de forma activa y conforme marca la legislación vigente".
La asociación exige, además, la creación inmediata de una oficina específica de atención a las víctimas, que actúe como punto único de referencia, coordine a todas las administraciones implicadas y garantice un seguimiento real, continuo y eficaz de cada caso.
Por otro lado, la entidad insiste en que "no se trata únicamente de esclarecer lo sucedido el día del siniestro", sino de "conocer la verdad para que hechos como este no vuelvan a repetirse y para garantizar que el sistema ferroviario sea plenamente seguro".