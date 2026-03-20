Víctimas de Adamuz se manifiestan este viernes en Huelva bajo el lema 'Memoria, verdad y justicia'

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se manifiesta este viernes, a partir de las 18:00 horas, bajo el lema 'Memoria, verdad y justicia', en memoria de los fallecidos, "por la seguridad ferroviaria" y para que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido". La manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

La asociación explica que las víctimas "siguen sin una respuesta institucional a la altura de la gravedad de lo ocurrido". Transcurridas varias semanas desde el accidente, "las víctimas continúan enfrentándose a un escenario de descoordinación, incertidumbre, contradicciones y falta de acompañamiento efectivo por parte de las instituciones y administraciones públicas implicadas". En este contexto, señala la responsabilidad compartida de los distintos actores del sistema ferroviario y administrativo, por lo que "la existencia de múltiples organismos no puede traducirse en una dilución de responsabilidades".

Además, incide en que "existe una situación de abandono y desamparo institucional" a lo que se suma "la ausencia de una presencia institucional al más alto nivel y de un reconocimiento oficial". Las víctimas "siguen esperando" un acto de homenaje en condiciones por parte del Estado, incluido el Ministerio de Transportes, "cuyos responsables aún no han dado la cara".

Así, indica que las víctimas están soportando "información incompleta o contradictoria sobre lo ocurrido; ausencia de protocolos claros para accidentes de esta magnitud y naturaleza; falta de coordinación entre comunidades autónomas en la atención sanitaria; acceso desigual, lento y descoordinado a tratamientos y rehabilitación; presunta retirada o alteración de pruebas que quizás puedan ser determinantes para esclarecer las causas del siniestro".

También lamenta "procedimientos administrativos que avanzan con una lentitud inexplicable, incompatible con la situación; y ausencia de interlocución clara, seguimiento institucional y acompañamiento efectivo a las víctimas; falta de reconocimiento y aplicación de los derechos establecidos en el Estatuto de las Víctimas y en la normativa europea".

Por otro lado, señala que resulta "especialmente grave la falta de explicaciones y asunción de responsabilidades ante la descoordinación en emergencias la noche del siniestro", ya que "pasaron más de 45 minutos para atender al Iryo y más de una hora y cuarto para identificar y asistir al Alvia".