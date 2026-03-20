Tras el rastro de un AVE: volver a viajar en alta velocidad un mes después del accidente de Adamuz

José María Galán ha llegado con tiempo a la estación de Atocha. Allí ha hecho sentado algunos ejercicios de respiración profunda. Ahora espera de pie, con una mochila al hombro, una bolsa de rafia entre sus piernas y la vista puesta en una pantalla. En su mochila guarda dos billetes de tren. Los dos tienen el mismo asiento: 13 A. Uno es el del AVE que va a coger ahora. El otro es del Alvia que tomó hace exactamente un mes, pero que nunca llegó a Huelva. Chocó con otro tren, un Iryo que subía a Madrid, a la altura de Adamuz, en Córdoba. 46 personas murieron en el accidente y cientos de pasajeros sufrieron heridas físicas y psicológicas muy graves.

José María lleva dos días cumpliendo un plan: repetir la misma rutina de aquellos días previos al 18 de enero. Ese plan tiene una última parada hoy: volver a tomar un tren de alta velocidad. Necesita darle a su cuerpo una experiencia totalmente contraria a la que sufrió aquella noche.