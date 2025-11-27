Un diario de "sucesos corrientes" de 1936

Hace unos meses, mi madre me contó que revisando los armarios de la casa de mis abuelos había encontrado un diario de una mujer de la que yo no había oído hablar en mi vida: la tía Demetria.

Pero ¿quién es?, le pregunté. Y mientras me contaba que Demetria era una pariente lejana con la que mi abuela había convivido durante su infancia, yo me puse a hojear el cuaderno. Demetria narraba con una letra elegantísima cómo pasaba los días en Acehúche, su pequeño pueblo de la provincia de Cáceres. La mujer llevaba la cuenta, por ejemplo, del tiempo que hacía que no llovía en su corral o de por quién doblaban las campanas de la iglesia cada tarde.

Hasta que llegó el verano de 1936 y Demetria comenzó a explayarse.

“En este mes de julio ha estallado una revolución social que no sabemos en qué terminará. El sábado 18… [despertamos] con la noticia de haberse sublevado las tropas de Ceuta y al día siguiente se supo que la sublevación se hacía en la mayor parte de las provincias. Enseguida se dejaron de recibir los diarios y demás correspondencia [...] por haber destruido los comunistas las vías férreas, únicamente se sabía de lo que ocurría por la radio y la de Madrid dejó de funcionar hace tres días”.

La mañana del 28 de agosto de 1936, Demetria no se enteró por la radio de la noticia más importante del día.

“El día 27 ocurrió un suceso corriente en otros pueblos, no en este, por ser pequeño y de poca importancia. Serían las once de la noche cuando llegó un camión y un automóvil con once fascistas forasteros, los que manifestaron a las autoridades que en la carretera de Ceclavín, de la parte de acá de la rivera, habían fusilado a ocho comunistas, entre ellos una mujer. Estas autoridades dispusieron el traslado al cementerio y cuando nos levantamos todo estaba terminado”.

Así, de golpe y casi noventa años después, me enteré de que en el pueblo donde he pasado los veranos y las navidades de mi infancia había una fosa común de la Guerra Civil con ocho personas fusiladas. Sus nombres eran Vicente Lisero Iglesias, Florentino Martín Valiente, Teodoro García Simón, Antonio Alonso, Antonio Hernández, Josefa Mogín Leirado y dos personas más, cuya identidad nunca se supo.