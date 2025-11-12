'El país de las 6.000 fosas', un mapa audiovisual de RTVE Noticias para recuperar la memoria de las víctimas de la guerra civil y el Franquismo

RTVE Noticias publica el primer mapa audiovisual de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo en toda España, que permite geolocalizar y descubrir las aproximadamente 6.000 fosas y recuperar la memoria de sus víctimas. El excepcional archivo de RTVE ha permitido recopilar el material audiovisual después de una exhaustiva revisión de las exhumaciones de los últimos 25 años. Igualmente, el trabajo de la red de centros territoriales de RTVE ha permitido completar el proyecto.

El proyecto se ha presentado este miércoles en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, y es el resultado del convenio suscrito por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con RTVE, que aporta sus fondos documentales y audiovisuales en la elaboración de este trabajo. Ha contado con la intervención del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López; la consejera de RTVE Rosa León; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, Pilar Bernal; y la presentación del mapa a cargo de las coordinadoras del proyecto, Estefanía de Antonio y Paula Guisado, junto a Jaime Rey.

También han asistido al acto, los consejeros de RTVE Maite Martín, Sergi Sol y Esther de la Mata; el secretario general Alfonso Morales; el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño; la directora de RTVE Territorial, Cristina Bravo, y la directora del Fondo de Documental de RTVE, Virginia Bazán.

Foto de familia de los asistentes RTVE

Rosa León ha señalado que se trata de una colaboración “llena de significado y valor para los que creemos en la Radiotelevisión pública”. Ha afirmado que el mapa “da un paso másy se convierte en herramienta para la memoria de hoy y mañana”, y ha resaltado que “proyecta rigor, ética y respeto”. “Borrar la memoria es borrar la vida”, ha añadido.

Por su parte Fernando Martínez López ha agradecido a RTVE el “magnífico trabajo audiovisual realizado” y ha recalcado que “no se reabren heridas, sino que se ayuda a cerrar las que están abiertas”. Luis García Montero ha destacado que este proyecto “une compromiso institucional, rigor informativo y compromiso de servicio público” y “hace visibile lo que durante mucho tiempo permaneció oculto”.

“Este proyecto es un acto de memoria, de periodismo y de servicio público”, que permite “ponerle rostros, lugar y contexto a miles de historias silenciadas durante décadas, y que merecen ser contadas con respeto”, ha destacado Pilar Bernal, quien ha hecho hincapié en el trabajo con tres objetivos: “Verdad, justicia y reparación”.

“Además de la divulgación, el objetivo de este proyecto es crear un espacio de memoria y homenajes para las víctimas, sus familias y las asociaciones que llevan años trabajando para recuperar la memoria de este país”, ha afirmado Estefanía de Antonio.

Paula Guisado ha explicado que a quienes ven el mapa por primera vez lo que más les impacta es que no hay apenas ninguna zona despejada en España peninsular sin fosas comunes. “Hicimos el cálculo y encontramos que estés donde estés, a excepción de algunas islas, no puedes estar a más de 50 kilómetros de una fosa común”, ha señalado.

Presentación de 'El país de las 6.000 fosas' RTVE