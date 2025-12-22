RTVE Play estrena 'La caza. Irati' y otras grandes series internacionales para esta Navidad

RTVE Play amplía el catálogo de series esta Navidad con el estreno de ‘La caza. Irati’, la cuarta temporada de una de las series de éxito de los últimos años. Protagonizada por Megan Montaner, Félix Gómez y Silvia Alonso, la serie lleva una nueva investigación a la altura de las tres entregas anteriores. A partir del 31 de diciembre, estará disponible en RTVE Play con ocho nuevos capítulos. Además, el catálogo de la plataforma se amplía con el regreso de otras series internacionales que ya conquistaron al público como ‘Victoria’, ‘Poldark’ o ‘Todas las criaturas grandes o pequeñas’.

Una nueva investigación para Campos y Selva Cinco años después del último caso en Guadiana, Sara Campos vuelve a encontrarse con el teniente Selva en otro punto de la geografía española: la selva de Irati, un paraje rodeado de leyendas. Junto a la inspectora Gloria Mencía, interpretada por Silvia Alonso, colaboran juntos en la investigación del brutal asesinato de una mujer. Otras muertes y desapariciones siguen teniendo lugar en la selva, lo que lleva al equipo de la UCO a sospechar de un asesino en serie. Sin embargo, los vecinos del pueblo hablan de un ser salvaje que habita en el bosque: La Criatura.

La selva de Irati, protagonista de la cuarta temporada Como en otras temporadas, la localización de la investigación es un personaje más dentro de la trama. El bosque de Benasque y Monteperdido, la sierra de Tramuntana o el pueblo de Sanlúcar de Guadiana fueron los protagonistas de las tres primeras entregas. Ahora juega su papel la Selva de Irati, en pleno corazón de Navarra.

Las tres primeras temporadas, ya disponibles ‘La caza’ se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la ficción de RTVE, cautivando a la audiencia de La 1 con sus tramas de intriga e investigación. Es una de las series más vistas de RTVE Play, donde puede disfrutar de sus tres primeras temporadas: ‘La caza: Monteperdido’, ‘La caza: Tramuntana’, y ‘La caza: Guadiana’.