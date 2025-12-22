RTVE Play estrena 'La caza. Irati' y otras grandes series internacionales para esta Navidad
- La cuarta temporada de ‘La caza’ estará disponible a partir del 31 de diciembre
- ‘Victoria’, ‘Poldark’ y ‘Todas las criaturas grandes o pequeñas’ amplían el catálogo
RTVE Play amplía el catálogo de series esta Navidad con el estreno de ‘La caza. Irati’, la cuarta temporada de una de las series de éxito de los últimos años. Protagonizada por Megan Montaner, Félix Gómez y Silvia Alonso, la serie lleva una nueva investigación a la altura de las tres entregas anteriores. A partir del 31 de diciembre, estará disponible en RTVE Play con ocho nuevos capítulos. Además, el catálogo de la plataforma se amplía con el regreso de otras series internacionales que ya conquistaron al público como ‘Victoria’, ‘Poldark’ o ‘Todas las criaturas grandes o pequeñas’.
Una nueva investigación para Campos y Selva
Cinco años después del último caso en Guadiana, Sara Campos vuelve a encontrarse con el teniente Selva en otro punto de la geografía española: la selva de Irati, un paraje rodeado de leyendas.
Junto a la inspectora Gloria Mencía, interpretada por Silvia Alonso, colaboran juntos en la investigación del brutal asesinato de una mujer. Otras muertes y desapariciones siguen teniendo lugar en la selva, lo que lleva al equipo de la UCO a sospechar de un asesino en serie. Sin embargo, los vecinos del pueblo hablan de un ser salvaje que habita en el bosque: La Criatura.
La selva de Irati, protagonista de la cuarta temporada
Como en otras temporadas, la localización de la investigación es un personaje más dentro de la trama. El bosque de Benasque y Monteperdido, la sierra de Tramuntana o el pueblo de Sanlúcar de Guadiana fueron los protagonistas de las tres primeras entregas. Ahora juega su papel la Selva de Irati, en pleno corazón de Navarra.
Las tres primeras temporadas, ya disponibles
‘La caza’ se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la ficción de RTVE, cautivando a la audiencia de La 1 con sus tramas de intriga e investigación. Es una de las series más vistas de RTVE Play, donde puede disfrutar de sus tres primeras temporadas: ‘La caza: Monteperdido’, ‘La caza: Tramuntana’, y ‘La caza: Guadiana’.
El regreso de series internacionales de época RTVE Play
Con motivo de la emisión del último episodio de ‘Ena. La reina Victoria Eugenia’, RTVE Play recupera el 22 de diciembre la ficción ‘Victoria’, la historia de una reina que cambió el mundo, y que fue la encargada de educar a quien en un futuro reinaría en nuestro país. Dos historias, la de abuela y nieta, diferentes pero parecidas: ninguna de las dos estaba destinada a reinar, pero sus decisiones en el caso de Victoria y su influencia en el de Ena marcaron un antes y un después en Inglaterra y España.
También de época y disponible en RTVE Play: ‘Poldark’. El amor, la traición entre familias y el ansia de poder se unen en las cinco temporadas que forman la serie protagonizada por Aidan Turner, que da vida al protagonista de los libros de Winston Graham.
Y para toda la familia, vuelve al catálogo de la plataforma el veterinario James Harriot, protagonista de la serie ‘Todas las criaturas, grandes y pequeñas’. A partir del 26 de diciembre se podrán ver las dos primeras temporadas de la serie y a lo largo de 2026 se estrenarán las tres siguientes. Ambientada en los años 30, sus entrañables personajes e impresionantes paisajes enamorarán desde el primer minuto.