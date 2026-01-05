Récords de audiencia de RTVE Digital en diciembre

Las distintas áreas digitales de RTVE cierran diciembre con máximos de audiencia. Para el portal RTVE Noticias este ha sido el mejor mes de su historia. En su conjunto, la web RTVE.es ha logrado su mejor diciembre en cinco años. Y la plataforma online de la Corporación ha registrado su mejor dato en audiencia en diciembre de los últimos tres años.

Récord histórico de RTVE Noticias

RTVE Noticias ha batido en diciembre su récord mensual histórico con más de 15,3 millones de visitantes únicos, superando incluso las cifras de los primeros meses de la pandemia en los que obtuvo sus récords anteriores. Este dato supone un crecimiento del 135,7% respecto a diciembre de 2024. En este mes, el consumo de noticias de texto creció un 150% respecto al año anterior, llevando a RTVE Noticias a su máximo.

La cobertura digital del Sorteo de la Lotería de Navidad y las elecciones de Extremadura contribuyen de forma decisiva a este diciembre histórico que marca el máximo mensual de audiencia digital jamás registrado por los servicios informativos de RTVE.

La Lotería de Navidad logró el mejor dato histórico de RTVE.es, con más de 7,28 millones de visitantes únicos en los contenidos relacionados, lo que supone un crecimiento superior al 140% respecto a 2024. Se ha conseguido el mejor dato diario de los últimos años al alcanzar cerca de 6,8 millones de visitantes únicos solo el día 22 de diciembre.

La cobertura de las elecciones autonómicas en Extremadura alcanzó casi 450.000 usuarios únicos en un día, duplicando el tráfico obtenido en las elecciones del País Vasco y superando en más de un 40% los datos de las anteriores autonómicas en Cataluña.

Durante 2025, RTVE Noticias incrementó un 18,5% la media de usuarios mensuales respecto a 2024, superando los 6,92 millones de visitantes únicos al mes y logrando su mejor año postpandemia. Estos resultados confirman la fortaleza del proyecto informativo digital de RTVE y su conexión con la ciudadanía en los grandes momentos informativos.