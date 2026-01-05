Récords de audiencia de RTVE Digital en diciembre
- RTVE Noticias logra su mejor dato mensual histórico, con 15,3 millones de visitantes únicos
- RTVE.es consigue su mejor diciembre de los últimos cinco años
- RTVE Play registra su mejor mes de diciembre en tres años
- Las redes sociales de RTVE se acercan a 1.200 millones de visualizaciones, con ‘La Revuelta’, RTVE Noticias y Teledeporte en cabeza
Las distintas áreas digitales de RTVE cierran diciembre con máximos de audiencia. Para el portal RTVE Noticias este ha sido el mejor mes de su historia. En su conjunto, la web RTVE.es ha logrado su mejor diciembre en cinco años. Y la plataforma online de la Corporación ha registrado su mejor dato en audiencia en diciembre de los últimos tres años.
Récord histórico de RTVE Noticias
RTVE Noticias ha batido en diciembre su récord mensual histórico con más de 15,3 millones de visitantes únicos, superando incluso las cifras de los primeros meses de la pandemia en los que obtuvo sus récords anteriores. Este dato supone un crecimiento del 135,7% respecto a diciembre de 2024. En este mes, el consumo de noticias de texto creció un 150% respecto al año anterior, llevando a RTVE Noticias a su máximo.
La cobertura digital del Sorteo de la Lotería de Navidad y las elecciones de Extremadura contribuyen de forma decisiva a este diciembre histórico que marca el máximo mensual de audiencia digital jamás registrado por los servicios informativos de RTVE.
La Lotería de Navidad logró el mejor dato histórico de RTVE.es, con más de 7,28 millones de visitantes únicos en los contenidos relacionados, lo que supone un crecimiento superior al 140% respecto a 2024. Se ha conseguido el mejor dato diario de los últimos años al alcanzar cerca de 6,8 millones de visitantes únicos solo el día 22 de diciembre.
La cobertura de las elecciones autonómicas en Extremadura alcanzó casi 450.000 usuarios únicos en un día, duplicando el tráfico obtenido en las elecciones del País Vasco y superando en más de un 40% los datos de las anteriores autonómicas en Cataluña.
Durante 2025, RTVE Noticias incrementó un 18,5% la media de usuarios mensuales respecto a 2024, superando los 6,92 millones de visitantes únicos al mes y logrando su mejor año postpandemia. Estos resultados confirman la fortaleza del proyecto informativo digital de RTVE y su conexión con la ciudadanía en los grandes momentos informativos.
RTVE.es, mejor diciembre histórico y mejor dato mensual en cinco años
En su conjunto, la web RTVE.es ha registrado su mejor diciembre histórico y su mejor dato mensual de los últimos cinco años con 27.730.633 visitantes únicos totales, según datos de Adobe Analytics. Supone un crecimiento del 35,7% respecto al año anterior y una mejora del 2,7% respecto al récord anterior, registrado en diciembre 2022 gracias al Mundial de fútbol de Qatar.
Mejor diciembre desde 2022 para RTVE Play
RTVE Play ha anotado su mejor diciembre de los últimos tres años, con más de 10,3 millones de visitantes únicos (10.313.447), un dato solo superado por diciembre 2022 con los directos del Mundial de fútbol de Qatar.
‘La promesa’ se mantiene como el contenido más visto de la plataforma con 719.000 visitantes únicos, seguido de ‘ENA, la reina Victoria Eugenia’, que supera el medio millón de espectadores en la plataforma, y el cine internacional. Destaca especialmente Cine Club Play, que entra en el Top10 de contenidos más vistos del mes en tan solo dos semanas de recorrido.
Más de 1.100 millones de visualizaciones en redes sociales
Las redes sociales de RTVE alcanzan 1.160 millones de visualizaciones. ‘La Revuelta’ lidera el ranking con 246,7 millones de visualizaciones, seguida de RTVE Noticias y Teledeporte.
El perfil de Instagram de La Revuelta es el que más crece del sector audiovisual, con casi 82.000 nuevos seguidores. El contenido más viral del sector lo consigue el vídeo de TikTok de RTVE Noticias, “La Policía Nacional detiene en Huelva a uno de los fugitivos incluidos en la lista de ‘Los 10 más buscados’”, con 26 millones de visualizaciones. Instagram es la red social con mayor impacto, con casi 444 millones. El reel más visto del mes es “Se confirman los rumores: Pasarlo bien es caro”, con 8,71 millones de impresiones.
Por programas, ‘La Revuelta’ es el más visto del mes en redes, con 272 millones de visualizaciones, seguido de ‘Valle Salvaje’ (57,7 millones), ‘Estudio Estadio’ (39,5 millones), y Copa del Rey (33,9 millones).