RNE Audio estrena el 19 de enero la segunda temporada de 'Así somos', el videopodcast sobre psicología y salud mental

RNE Audio estrena el próximo lunes 19 de enero la segunda temporada de ‘Así somos’, el videopodcast de psicología y salud mental conducido por Molo Cebrián y Luis Muiño, creadores del reconocido proyecto divulgativo ‘Entiende tu mente’. El espacio regresa con una nueva entrega semanal y refuerza su apuesta por una visión social de la psicología clínica y el bienestar emocional.

A lo largo de esta nueva temporada, los divulgadores abordarán un amplio abanico de emociones y sentimientos universales con los que la audiencia puede sentirse identificada. Cada episodio concluirá con una serie de “psicoaprendizajes” orientados a ofrecer reflexiones y consejos prácticos aplicables a la vida cotidiana.

Emociones complejas desde una mirada integradora Pasión, ansiedad, inseguridad, envidia o tristeza serán algunos de los temas centrales de esta segunda temporada. Los presentadores extraerán sus conclusiones a partir del análisis de casos reales, ilustrados mediante el archivo sonoro de RTVE. De este modo, Muiño y Cebrián reflexionan sobre comportamientos y rasgos humanos como el egoísmo, la valentía, el caos o la mentira, desde una mirada comprensiva y contextualizada. El psicólogo Luis Muiño subraya que en esta temporada se volverá a recoger la complejidad del ser humano a través de emociones “que normalmente consideramos positivas y de otras que solemos catalogar como negativas”. Emociones que, en palabras de Molo Cebrián, forman parte de la experiencia humana “en algún momento de la vida”.

Ejemplos reales para conectar con las emociones Para facilitar la identificación emocional, ‘Así somos’ recurre a hechos y vivencias ampliamente reconocibles, como el histórico gol de Andrés Iniesta en el Mundial de 2010; la historia de Hiroo Onoda, el militar japonés que permaneció oculto sin saber que la Segunda Guerra Mundial había terminado; o la decisión crítica de Stanislav Petrov, cuya actuación evitó una posible catástrofe nuclear.