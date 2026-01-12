RTVE estrena nueva temporada de 'Podcast, el podcast' el 14 de enero
Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya regresan este 14 de enero con nuevos episodios de ‘Podcast, el podcast’. Los humoristas que le dan tres vueltas de tuerca al mundo podcasting estrenan tercera temporada en RTVE, y mantienen su apuesta por el doble formato: en audio, desde la plataforma RNE Audio y en videopodcast en RTVE Play. Además, seguirán formando parte de la parrilla de ‘Open Play’.
Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de ‘Podcast, el podcast’ seguirá con Miguel Campos ('La Revuelta') en la dirección, junto a Laura del Val y Jorge Yorya, y los efectos y música de Aarón Aguilera.
En RNE Audio, RTVE Play y ‘Open Play’
Tras su llegada a RTVE, a finales de 2023 y su incorporación a la programación de RNE Audio y RTVE Play, ‘Podcast, el podcast’ seguirá ofreciendo humor disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa.
En esta tanda de episodios puede pasar cualquier cosa: viajar al futuro para escuchar las noticias de 2035, subir el volumen en relatos eróticos con pulso de discoteca o asistir a las rupturas sentimentales menos tristes jamás contadas. Todo cabe en este cajón de sastre sonoro donde nada es lo que parece… Y justo por eso funciona.
Dicen que hay un podcast para cada obsesión imaginable. Y si no existe, alguien lo acaba creando. Pero entre tanto tutorial, charla especializada y voz solemne, hacía falta uno que se preguntara: ¿y si nos reímos un poco de todo esto? De ahí nace ‘Podcast, el podcast’. Todas las temporadas anteriores están disponibles en RNE Audio, RTVE Play y resto de plataformas.
Además, cada miércoles podrás escuchar ‘Podcast, el podcast’ en el streaming de Open Play, después de ‘La Revuelta’.