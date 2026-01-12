RTVE estrena nueva temporada de 'Podcast, el podcast' el 14 de enero

Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya regresan este 14 de enero con nuevos episodios de ‘Podcast, el podcast’. Los humoristas que le dan tres vueltas de tuerca al mundo podcasting estrenan tercera temporada en RTVE, y mantienen su apuesta por el doble formato: en audio, desde la plataforma RNE Audio y en videopodcast en RTVE Play. Además, seguirán formando parte de la parrilla de ‘Open Play’.

Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de ‘Podcast, el podcast’ seguirá con Miguel Campos ('La Revuelta') en la dirección, junto a Laura del Val y Jorge Yorya, y los efectos y música de Aarón Aguilera.