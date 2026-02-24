RNE estrena el segundo capítulo de su podcast especial rumbo al Mundial con Mauricio Pochettino como protagonista
- El seleccionador de EE.UU. atiende en exclusiva a RNE a cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo
- Miércoles 25 de febrero, a partir de las 13:00 horas en ‘Mediodía en RNE’
‘RNE, camino al Mundial’ emite su segundo episodio con una entrevista exclusiva al seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, y refuerza así el despliegue histórico de RNE para cubrir la mayor Copa del Mundo jamás celebrada. La entrevista, dirigida por el presentador y director de ‘Radiogaceta de los deportes’, Pablo Fuentes, se emitirá este miércoles en el programa ‘Mediodía en RNE’, dirigido por Carlos Núñez.
Radio Nacional de España continúa calentando motores de cara al próximo Mundial masculino de fútbol con una entrevista al seleccionador de Estados Unidos, uno de los países anfitriones. A menos de cuatro meses del comienzo de la Copa del Mundo, que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México, RNE ofrece una conversación exclusiva con el técnico argentino desde el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona.
Un Mundial sin precedentes, un despliegue histórico
El Mundial de 2026 será el más amplio de la historia, tanto por número de selecciones participantes como por su dimensión geográfica, con tres países anfitriones y sedes repartidas por todo el continente norteamericano. Ante este reto, RNE está preparando un despliegue informativo sin precedentes, con enviados especiales, programación específica y una cobertura transversal en radio y sus redes sociales.
El podcast ‘RNE, camino al Mundial’ es una de las piezas clave de esta estrategia. A través de entrevistas en profundidad con seleccionadores, protagonistas y voces autorizadas del panorama internacional, la emisora pública acerca a los oyentes las claves deportivas, tácticas y humanas del torneo.
El primer capítulo contó con la participación del seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, en una conversación disponible en la aplicación RNE Audio y en la web https://www.rtve.es/play/audios/rne-camino-al-mundial/
Con este segundo episodio, protagonizado por Pochettino, RNE reafirma su compromiso con una cobertura rigurosa, cercana y de máxima calidad para acompañar a los aficionados en el camino hacia la mayor Copa del Mundo de todos los tiempos.