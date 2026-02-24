RNE estrena el segundo capítulo de su podcast especial rumbo al Mundial con Mauricio Pochettino como protagonista

‘RNE, camino al Mundial’ emite su segundo episodio con una entrevista exclusiva al seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, y refuerza así el despliegue histórico de RNE para cubrir la mayor Copa del Mundo jamás celebrada. La entrevista, dirigida por el presentador y director de ‘Radiogaceta de los deportes’, Pablo Fuentes, se emitirá este miércoles en el programa ‘Mediodía en RNE’, dirigido por Carlos Núñez.

Radio Nacional de España continúa calentando motores de cara al próximo Mundial masculino de fútbol con una entrevista al seleccionador de Estados Unidos, uno de los países anfitriones. A menos de cuatro meses del comienzo de la Copa del Mundo, que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México, RNE ofrece una conversación exclusiva con el técnico argentino desde el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona.