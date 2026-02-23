RNE estrena en Barcelona su nueva Ficción Sonora: 'Remando al viento', homenaje a Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026
- Por primera vez, la Academia de Cine y Radio Nacional de España colaboran en la producción de una Ficción Sonora
- Con las voces de Nathalie Poza, Miki Esparbé, Fernando Cayo, Marian Álvarez y Víctor Clavijo
- El jueves 26 de febrero, a las 19:00 horas en el Palau de la Música Orfeó Catalá de Barcelona y en directo en Radio 3 y RTVE Play
- El público puede reservar entradas en la web del Palau de la Música
RNE, en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, estrenará ‘Remando al viento’, nueva Ficción Sonora con la que homenajean al Goya de Honor de este año. Se trata de una experiencia única inspirada en una de las versiones preliminares del guion cinematográfico de la película dirigida por Gonzalo Suárez, que se representará en vivo el jueves 26 de febrero a las 19:00 horas en el Palau de la Música Orfeó Catalá de Barcelona y se emitirá en directo en Radio 3 y RTVE Play.
Homenaje de RNE y la Academia de Cine a Gonzalo Suárez
La película ‘Remando al viento’ se estrenó en 1988. Fue un éxito de crítica y público y Gonzalo Suárez recibió el Goya a la mejor dirección. Ahora, dos días antes de la 40ª edición de los Premios Goya y de que Suárez sea reconocido con el Goya de Honor, Radio Nacional de España y la Academia de Cine le rinden tributo a través de esta Ficción Sonora.
La representación contará con las voces de Nathalie Poza (Mary Shelley), Miki Esparbé (Percy B. Shelley), Fernando Cayo (Lord Byron), Marian Álvarez (Claire Goodwin) y Víctor Clavijo (Polidori), bajo la dirección de Benigno Moreno, con realización sonora de Mayca Aguilera y adaptación de Alfonso Latorre.
El público que quiera vivir la experiencia en el Palau de la Música puede reservar entradas en https://www.palaumusica.cat/es/
‘Remando al viento’
En 1818, Mary Wollstonecraft Shelley publicó una de las más grandes novelas de la literatura contemporánea, ‘Frankenstein’. Pero, ¿y si creó algo más? ¿Y si también dio vida, sólo con su imaginación, a una Criatura que ejecutó sus más oscuros presagios?
Esa es la premisa de la que partió Gonzalo Suárez en su película ‘Remando al viento’, con un reparto encabezado por unos casi debutantes Hugh Grant y Elizabeth Hurley, acompañados por los españoles José Luis Gómez y José María Pou.
En ese mundo imaginado por Gonzalo Suárez, asistimos a la famosa reunión de aquellos jóvenes románticos en Villa Diodati, la mansión de Lord Byron a orillas del lago Lemán, donde surgieron ‘El vampiro’ y ‘Frankenstein’ y donde se forjó una amistad que, años después, se vería rota por sendas tragedias personales: el suicidio de Polidori, el naufragio del barco en el que navegaba Percy B. Shelley y la repentina e inesperada muerte de Lord Byron en Grecia.