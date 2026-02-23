RNE estrena en Barcelona su nueva Ficción Sonora: 'Remando al viento', homenaje a Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

RNE, en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, estrenará ‘Remando al viento’, nueva Ficción Sonora con la que homenajean al Goya de Honor de este año. Se trata de una experiencia única inspirada en una de las versiones preliminares del guion cinematográfico de la película dirigida por Gonzalo Suárez, que se representará en vivo el jueves 26 de febrero a las 19:00 horas en el Palau de la Música Orfeó Catalá de Barcelona y se emitirá en directo en Radio 3 y RTVE Play.

Los actores, durante uno de los ensayos RTVE

Homenaje de RNE y la Academia de Cine a Gonzalo Suárez La película ‘Remando al viento’ se estrenó en 1988. Fue un éxito de crítica y público y Gonzalo Suárez recibió el Goya a la mejor dirección. Ahora, dos días antes de la 40ª edición de los Premios Goya y de que Suárez sea reconocido con el Goya de Honor, Radio Nacional de España y la Academia de Cine le rinden tributo a través de esta Ficción Sonora. La representación contará con las voces de Nathalie Poza (Mary Shelley), Miki Esparbé (Percy B. Shelley), Fernando Cayo (Lord Byron), Marian Álvarez (Claire Goodwin) y Víctor Clavijo (Polidori), bajo la dirección de Benigno Moreno, con realización sonora de Mayca Aguilera y adaptación de Alfonso Latorre. El público que quiera vivir la experiencia en el Palau de la Música puede reservar entradas en https://www.palaumusica.cat/es/ 'Remando al viento' se emitirá en directo en Radio 3 y RTVE Play RTVE