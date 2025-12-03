RNE prepara 'El país de la pizarra', su nueva ficción sonora, protagonizada por Lucía Caraballo

El equipo de Ficción Sonora de RNE ha iniciado las grabaciones de ‘El país de la pizarra’, de Ana María Matute con la actriz Lucía Caraballo como protagonista. La emisora rinde homenaje a la escritora por el centenario de su nacimiento, en una nueva ficción sonora dirigida por Benigno Moreno y realizada por Mayca Aguilera.

Considerada una de las grandes escritoras del siglo XX, Ana María Matute (1925-2014) recibió numerosos galardones por su trayectoria como escritora: ‘Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil’ en 1984, ‘Premio Nacional de las Letras Españolas’ en 2007 o el ‘Premio Cervantes’ en 2010, entre otros. Además, Matute se convirtió en 1996 en la tercera mujer miembro de la Real Academia de la Lengua Española, donde ocupó el sillón K.

Matute escribió ‘El país de la pizarra’ en 1957, con dos mensajes que quedarán bien reflejados en esta próxima versión sonora de RNE: buscar la posibilidad de un mundo mejor y que la inocencia infantil siempre muestra la realidad frente a la hipocresía de los adultos.

Lucía Caraballo

Para Lucía Caraballo es la cuarta ficción sonora a la que pone voz. En ‘El país de la pizarra’, interpreta a la narradora que cuenta la historia de la princesa de Cora-Cora. “Una palabra clave para describir este cuento es ‘amistad’”. “El oyente se quedará con todo un mundo mágico lleno de metáforas”, ha destacado la actriz.