Lucía Solla Sobral, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Narrativa
- Por ‘Comerás flores’, una “sorprendente primera novela que acredita la voz de una narradora solvente, original y madura”
- ‘El Ojo Crítico’, de lunes a viernes a las 16:00 horas en Radio 5, y los fines de semana a las 12:30 horas en Radio Nacional
El Premio ‘El Ojo Crítico’ de Radio Nacional de España en la categoría de Narrativa es para la escritora gallega Lucía Solla Sobral, autora de la novela ‘Comerás flores’, que “acredita la voz de una narradora solvente, original y madura”, tal y como ha señalado el jurado. Con este fallo se completa el palmarés de los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025, a falta de conocer solamente el Premio Especial.
El fallo de la XXXVI edición de este galardón destaca que Lucía Solla Sobral “indaga en la intimidad de una mujer joven sometida a la manipulación de su pareja, describiendo la lenta construcción del poder patriarcal a través de una narradora en primera persona que resulta cercana y creíble en su enamoramiento, su asombro y su miedo”.
Según el jurado, “sus recursos literarios, su capacidad expresiva y la sutileza de sus observaciones logran que la violencia ejercida sobre una única mujer se convierta en una violencia universal, que atañe y concierne a todos y cada uno de sus lectores”.
El jurado ha estado formado por los escritores Luis Mateo Díez, Premio Miguel de Cervantes, Premio Nacional de las Letras Españolas y Premio Nacional de Narrativa en dos ocasiones; Manuel Rivas, Premio Nacional de las Letras Españolas; Paco Cerdá, Premio Nacional de Narrativa y Premio El Ojo Crítico de Narrativa en la anterior edición; y Laura Fernández, Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2021. También han participado Almudena Amador y Óscar Brox, libreros de la Librería Ramón Llull de Valencia, Premio Librería Cultural 2025.
Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’; y Susana Santaolalla, periodista de RNE especializada en literatura y directora del programa ‘Libros de arena’.
XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’
Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Con el de narrativa, ya se conocen todos los galardones: el de innovación digital en el ámbito cultural (Albert.DATA), categoría estrenada esta edición, el de danza (La Venidera), el de cómic (Irene Márquez), el de Artes Visuales (Cristina Mejías), el de Teatro (María San Miguel), el de cine (Marina García López), el de Música moderna (Guitarricadelafuente), Música Clásica (Cantoría) y Poesía (Juan de Salas).
Y, como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.
‘El Ojo Crítico’, nueva etapa de impulso a la cultura
El programa emite actualmente su 43ª temporada y lleva 36 años impulsando las carreras de jóvenes talentos culturales con sus premios. Desde esta temporada cuenta con una emisión diaria y otra de fines de semana: de lunes a viernes a las 16:00 en Radio 5, con Laura Martínez Ruibal, y los fines de semana, a las 12:30 horas en Radio Nacional y RNE Audio, con Ángeles Caso.