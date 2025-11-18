Irene Márquez, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Cómic

El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2025 de Radio Nacional de España en la categoría de Cómic es para la dibujante de Valdepeñas (Ciudad Real) Irene Márquez, autora completa de 'La muerte (de Irene Márquez)', por “su mirada arriesgada y a veces incómoda pero que ilumina al mismo tiempo aspectos de la vida que afectan a todos”. Este es el tercer fallo que se conoce de la XXXVI edición de estos galardones.

El fallo del jurado destaca a la ganadora por “haber sabido evolucionar desde sus tiras humorísticas y su trabajo en fanzines hasta la creación de una novela gráfica en la que lo narrativo y lo visual se dan la mano sin fisuras”. “La capacidad de Irene Márquez para el humor negro le hace ocupar un lugar único en el panorama actual del tebeo español”.

El jurado ha estado formado por el ilustrador Javi de Castro, ganador del premio el año pasado; la ilustradora y dibujante Cristina Durán; el guionista y dibujante Miguel Ángel Giner Bou y Noelia Ibarra, divulgadora y profesora titular del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valencia.

Junto a ellos: Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’ y Javier Alonso, director de ‘Territorio 9’ en Radio 3.

XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 reconocerán en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Ya se conoce el galardón de innovación digital en el ámbito cultural (Albert.DATA), categoría estrenada esta edición, y el de danza (La Venidera). En las próximas semanas se sabrán los premiados de las categorías de Artes Visuales, Teatro, Música Clásica, Música Moderna, Narrativa, Poesía y Cine. Y, como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.