La compañía La Venidera, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Danza

El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2025 de Radio Nacional de España en la categoría de Danza es para la compañía La Venidera. Es el segundo fallo de la XXXVI edición de estos galardones, y recae en la pareja de directores, coreógrafos e intérpretes formada por Irene Tena y Albert Hernández.

La Venidera ALBIRU

El fallo del jurado destaca a La Venidera por “una visión que amplía los márgenes de la danza española y que busca equilibrar innovación y rigor en su obra.” Esta compañía “es semilla y futuro de la creación dancística, que ofrece una mirada esperanzadora y abierta a nuevas formas de expresión del movimiento. Directores, coreógrafos e intérpretes, Irene Tena y Albert Hernández, buscan equilibrar innovación y rigor en su obra. Se distinguen por un imaginario propio que bebe de la contemporaneidad, evidenciando una creatividad singular y madura, siempre en constante evolución”.

Han compuesto el jurado Martxel Rodríguez y Jon López (Led Silhouette), ganadores del premio en la edición anterior; la bailaora Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022; Helena Martín, coreógrafa y bailarina de danza española y Ángel Rojas, coreógrafo, bailaor y director general de artes escénicas de Móstoles.

Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y prentadoras de ‘El Ojo Crítico’ (voto conjunto); Olga Baeza, especialista en artes escénicas y directora de ‘A compás’ de Radio 5 y Beatriz Torío, jefa del área de Cultura de RNE.

XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 reconocerán en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Ya se conoce el galardón de innovación digital en el ámbito cultural, categoría estrenada esta edición (Albert.DATA). En las próximas semanas se sabrán los premiados de las categorías de Cómic, Artes Visuales, Teatro, Música Clásica, Música Moderna, Narrativa, Poesía y Cine. Y, como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.