Emilio Gutiérrez Caba, Premio El Ojo Crítico Especial 2025 de RNE
- “Por sesenta años dedicado al teatro, el cine y la televisión” y “una carrera de excelencia cuyo legado trascenderá nuestro tiempo”, destaca el fallo sobre un actor que pertenece a “la cuarta generación de una saga fundamental de nuestra escena”
- Esta tarde, edición especial en ‘El Ojo Crítico’ con Emilio Gutiérrez Caba a las 16:00 horas en Radio 5 y RNE Audio
El actor Emilio Gutiérrez Caba (Valladolid, 1942) ha sido galardonado con el Premio El Ojo Crítico Especial 2025 de Radio Nacional de España. Un homenaje a sus 60 años dedicados al cine, al teatro y a la televisión. Ganador de dos Premios Goya, por las películas ‘La comunidad’ (2001) y ‘El cielo abierto’ (2002), Emilio Gutiérrez Caba pertenece a una de las sagas de intérpretes más importantes del país. El actor vallisoletano será el protagonista esta tarde de una edición especial de ‘El Ojo Crítico’ en Radio 5, con Laura Martínez Ruibal.
El jurado, formado por la dirección RNE, la de los servicios informativos de RNE y de ‘El Ojo Crítico’, le otorga el premio por “sesenta años dedicado al teatro, el cine y la televisión” y “un legado que “trascenderá nuestro tiempo”.
“Incluso su nacimiento estuvo íntimamente ligado a la interpretación. Su madre le dio a luz durante una gira de teatro y su vida se convirtió entonces en un gran escenario, en el que ha tenido mil caras. Emilio Gutiérrez Caba es la cuarta generación de una saga fundamental de nuestra escena. Sesenta años dedicado al teatro, el cine y la televisión. Dos décadas siendo un rostro habitual de Estudio 1 de TVE, una presencia incontestable sobre las tablas y un actor irremplazable en la gran pantalla. Siempre ha construido sus papeles con humildad, sinceridad y hondura, dotándolos de matices que los humanizan y los hacen verdaderos. Rigor y carácter marcan una carrera de excelencia, cuyo legado trascenderá nuestro tiempo”.
XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’
Además de a Emilio Gutiérrez Caba, los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Los reconocidos este año han sido: en innovación digital en el ámbito cultural (Albert.DATA), categoría estrenada esta edición, en danza (La Venidera), en cómic (Irene Márquez), en artes visuales (Cristina Mejías), en teatro (María San Miguel), en cine (Marina García López), en música moderna (Guitarricadelafuente), en música clásica (Cantoría), en poesía (Juan de Salas) y en narrativa (Lucía Solla Sobral).
‘El Ojo Crítico’, nueva etapa de impulso a la cultura
El programa emite su 43ª temporada y lleva 36 años impulsando las carreras de jóvenes talentos culturales con sus premios. Desde esta temporada cuenta con una emisión diaria y otra de fines de semana: de lunes a viernes a las 16:00 en Radio 5, con Laura Martínez Ruibal, y los fines de semana, a las 12:30 horas en Radio Nacional y RNE Audio, con Ángeles Caso.