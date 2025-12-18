Emilio Gutiérrez Caba, Premio El Ojo Crítico Especial 2025 de RNE

El actor Emilio Gutiérrez Caba (Valladolid, 1942) ha sido galardonado con el Premio El Ojo Crítico Especial 2025 de Radio Nacional de España. Un homenaje a sus 60 años dedicados al cine, al teatro y a la televisión. Ganador de dos Premios Goya, por las películas ‘La comunidad’ (2001) y ‘El cielo abierto’ (2002), Emilio Gutiérrez Caba pertenece a una de las sagas de intérpretes más importantes del país. El actor vallisoletano será el protagonista esta tarde de una edición especial de ‘El Ojo Crítico’ en Radio 5, con Laura Martínez Ruibal.

El jurado, formado por la dirección RNE, la de los servicios informativos de RNE y de ‘El Ojo Crítico’, le otorga el premio por “sesenta años dedicado al teatro, el cine y la televisión” y “un legado que “trascenderá nuestro tiempo”.

“Incluso su nacimiento estuvo íntimamente ligado a la interpretación. Su madre le dio a luz durante una gira de teatro y su vida se convirtió entonces en un gran escenario, en el que ha tenido mil caras. Emilio Gutiérrez Caba es la cuarta generación de una saga fundamental de nuestra escena. Sesenta años dedicado al teatro, el cine y la televisión. Dos décadas siendo un rostro habitual de Estudio 1 de TVE, una presencia incontestable sobre las tablas y un actor irremplazable en la gran pantalla. Siempre ha construido sus papeles con humildad, sinceridad y hondura, dotándolos de matices que los humanizan y los hacen verdaderos. Rigor y carácter marcan una carrera de excelencia, cuyo legado trascenderá nuestro tiempo”.