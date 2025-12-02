María San Miguel, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Teatro

El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2025 de Radio Nacional de España en la categoría de Teatro es para la dramaturga, directora, productora e intérprete María San Miguel, cuya trayectoria “encarna una forma de hacer teatro tan original como necesaria” y que “con su mirada total ha desarrollado una obra marcada por la investigación escénica y la rigurosidad a la hora de concebir el teatro documental”, ha señalado el jurado.

El fallo de la XXXVI edición de este galardón también destaca a María San Miguel por acercar al público, con su compañía ‘Proyecto 43-2’ “reflexiones complejas desde una perspectiva abierta y sensible, con la que aborda temas de memoria histórica o violencia estructural, destacando ‘Rescoldos de paz y violencia. Una trilogía sobre el País Vasco’ o su último estreno ‘Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva’”.

Según el fallo, “su compromiso no sólo es artístico, sino que trasciende el hecho escénico: su trabajo posee un innegable valor pedagógico que interpela tanto a jóvenes como a adultos, generando pensamiento crítico y diálogo social con el teatro como herramienta de transformación”.

El jurado ha estado formado por Beatriz de Torres, gestora cultural y directora artística; José Luis Rivero, director artístico del Auditorio de Tenerife; Isabel Pérez Izquierdo, jefa de departamento de apoyo al sector privado de las Artes Escénicas en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales; Juan Pablo Soler Fuster, director del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia y Ana Sala, distribuidora y fundadora de Ikebanah junto a Alina Stockinger, co-creadora y co-fundadora de Eléctrico 28, Premio ‘El Ojo Crítico’ de Teatro 2024 (voto conjunto).

Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de 'El Ojo Crítico'; Daniel Galindo, periodista especializado en artes escénicas y director de ‘La sala de RNE’; y Paloma Cortina, periodista especializada en artes escénicas y directora de ‘Dramedias’.

XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Ya se conoce el galardón de innovación digital en el ámbito cultural (Albert.DATA), categoría estrenada esta edición, el de danza (La Venidera), el de cómic (Irene Márquez) y el de Artes Visuales (Cristina Mejías). En las próximas semanas se sabrán los premiados de las categorías Música Clásica, Música Moderna, Narrativa, Poesía y Cine. Y, como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.