RNE abre los Premios 'El Ojo Crítico' 2025 con nueva categoría: innovación digital en el ámbito cultural

Comienza una nueva edición de los Premios ‘El Ojo Crítico’ de Radio Nacional de España, que impulsan cada año a jóvenes figuras que despuntan en todas las manifestaciones de la cultura. Este miércoles se ha fallado la primera categoría, que es novedad en esta edición, la de innovación digital en el ámbito cultural, premio que ha recaído en el artista científico e investigador de tecnologías creativas Albert Barqué-Duran (Albert.DATA). Los galardones se entregarán en primavera del próximo año.

El jurado ha destacado a Albert Barqué-Duran (Lleida, 1989) por ‘Synapticon’, un proyecto de investigación pionero en el que convergen arte, ciencia y tecnología. Su propuesta fusiona la neuroingeniería, las interfaces cerebro-computadora (ICC) no invasivas para la creación musical y audiovisual en tiempo real. Un trabajo innovador con el que explora nuevos territorios de expresión y que no solo amplía las fronteras de la creación digital, sino que redefine la relación entre mente, máquina y arte.

Barqué-Duran es un investigador de la inteligencia artificial, científico cognitivo y creador, que se anticipa a las corrientes tecnológicas y de pensamiento que definen nuestro tiempo, destacando su rigor intelectual y su talento singular para ampliar la visión de la creación y la cultura.

Han compuesto el jurado Lluís Nacenta, investigador especializado en arte, tecnología y ciencia, además de comisario y escritor; Antonia Folguera, comisaria y comunicadora especializada en cultura digital, comunicación y música electrónica; Irma Vilà, comisaria e investigadora de arte, ciencia y tecnología y profesora experta en cultura digital, arte y nuevos medios y Marisol López, directora general de Innovación y Cultura Digital de la Generalitat de Cataluña y gestora cultural especializada en el ámbito digital.

Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras de ‘El Ojo Crítico’ (voto conjunto), César Peña, project manager del Laboratorio de innovación de RTVE y Raquel Martín Alonso, directora de RNE Audio.

XXXVI Premios 'El Ojo Crítico' Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 reconocerán en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. En las próximas semanas, al galardón de Innovación digital se sumarán los de las categorías de Música Clásica, Danza, Cómic, Teatro, Artes Visuales, Música Moderna, Narrativa, Poesía y Cine. Y, como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional. En su última edición, el galardón especial recayó en la cantaora flamenca Carmen Linares, y otros años ha premiado a artistas como Jaume Plensa, escritores como Rosa Montero o Ana María Matute, cineastas como Carlos Saura o Luis García Berlanga, músicos como Alfredo Kraus, Joaquín Achúcarro o Joan Manuel Serrat, artistas como Antonio López o la fotógrafa Cristina García Rodero, o intérpretes como José Sacristán.