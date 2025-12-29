Morante de la Puebla y Victorino Martín, Oreja y Hierro de Oro 2025 de RNE

El programa de información taurina de Radio 5 Todo Noticias ‘Clarín’ anunció este domingo los ganadores de la Oreja y el Hierro de Oro 2025, los célebres trofeos que cada año reconocen al mejor torero y a la mejor ganadería de la temporada en los ruedos de España y Francia. Morante de la Puebla suma su tercera Oreja de Oro, tras las logradas en 2021 y 2022, y Victorino Martín se alza con su cuarto Hierro de Oro, tras los conseguidos en 2016, 2017 y 2023.

La LVIII Oreja de Oro de RNE es para el torero sevillano José Antonio Morante,que sumó un total de 23 puntos. Morante logró una ventaja sustancial sobre los demás finalistas, que fueron David de Miranda (seis puntos), Borja Jiménez (cuatro puntos), Pablo Aguado (tres puntos), Emilio de Justo (dos puntos) y Alejandro Talavante (un punto).

El XIV Hierro de Oro premió a la ganadería de Victorino Martín, que obtuvo un total de 19 puntos. A continuación quedaron Santiago Domecq (ocho puntos), Victoriano del Río (cinco puntos), La Quinta (cuatro puntos), Jandilla (dos puntos) y Fuente Ymbro (un punto).

Los trofeos de RNE son unos de los galardones taurinos más importantes que se conceden en Europa. Los otorga el programa 'Clarín', decano de los espacios taurinos radiofónicos -que se emite los sábados y domingos a las 22:35 horas en Radio 5, Radio Exterior de España y RNE Audio-, y son el resultado de las votaciones de sus oyentes, corresponsales y colaboradores.

La Oreja de Oro al mejor torero se entrega desde 1968 y el Hierro de Oro premia a las mejores ganaderías desde 2012. Además, desde 1984, año de la mortal cogida a Paquirri, en algunas ediciones se concede una Oreja de Oro Especial a prestigiosas figuras del toreo, como reconocimiento a su trayectoria o su relevancia.