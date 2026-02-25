Éxito rotundo de la gran fiesta anual de Radio 3 Extra
Radio 3 Extra celebró anoche una de sus citas más vibrantes y multitudinarias, reuniendo en un mismo escenario a algunas de las voces más potentes, diversas y representativas de la nueva escena musical: Natalia Lacunza, Vera Fauna, Maria Arnal, La Paloma, Dani Dicostas, Chiquita Movida y Las Petunias. Una fiesta que confirmó, una vez más, el compromiso de la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3.con el talento emergente y la creatividad contemporánea que emitida en directo.
Más de 2.000 asistentes llenaron la sala y convirteron la celebración en un encuentro generacional marcado por la emoción, la energía y la música en directo. La cita contó con la presencia de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, que quiso poner en valor el apoyo a la cultura de la plataforma Radio 3 Extra.
Un cartel que mostró el pulso de la nueva música
La noche arrancó con Las Petunias, que conquistaron con su frescura pop, sus letras cercanas y su conexión instantánea con el público
Dani Dicostas presentó un directo cargado de personalidad, combinando actitud, melodía y una propuesta sonora que confirma su proyección dentro de la escena emergente.
El relevo lo tomó Chiquita Movida, que ofrecieron una actuación explosiva y festiva, fiel a su estilo irreverente y luminoso, generando uno de los puntos álgidos del evento
Una de las actuaciones más esperadas fue la de Maria Arnal, que volvió a demostrar su capacidad de trascender géneros y emocionar con una interpretación intensa y profundamente humana.
Los madrileños La Paloma pusieron la sala patas arriba con su mezcla de guitarras afiladas, tensión eléctrica y energía generacional, convirtiendo su concierto en uno de los momentos más coreados de la noche.
Vera Fauna desplegó sus paisajes sonoros cálidos y psicodélicos en un viaje musical con identidad propia que conectó de inmediato con la audiencia
El ambiente subió aún más con con la sensibilidad y elegancia de Natalia Lacunza, que ofreció un directo magnético en el que combinó delicadeza vocal y una producción contemporánea que hizo vibrar al público.
La fiesta fue presentada por Irene Valiente, con Nacho Álvaro (El Patillas DJ) en la cabina de dj.
Radio 3 Extra, plataforma de referencia para los nuevos sonidos
La fiesta puso de manifiesto la apuesta de Radio 3 Extra por acompañar, amplificar e impulsar a los artistas que están transformando la cultura actual. Un espacio donde conviven géneros, generaciones y miradas diversas, reflejando la riqueza creativa del momento.
El evento confirma la relevancia de Radio 3 Extra como punto de encuentro para una audiencia ávida de nuevas propuestas. Se presentaron nuevos programas de video como ‘En Defensa de ser fan’, que firma el grupo Hinds, ‘Ojo x Ojo’ dedicado al mundo de la fotografía o ‘Rasgueando’ sobre la historia de la guitarra flamenca, entre otros muchos.
Todos los videos de la fiesta están disponibles en RTVE Play y la web de Radio 3 Extra.