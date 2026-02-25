Éxito rotundo de la gran fiesta anual de Radio 3 Extra

Radio 3 Extra celebró anoche una de sus citas más vibrantes y multitudinarias, reuniendo en un mismo escenario a algunas de las voces más potentes, diversas y representativas de la nueva escena musical: Natalia Lacunza, Vera Fauna, Maria Arnal, La Paloma, Dani Dicostas, Chiquita Movida y Las Petunias. Una fiesta que confirmó, una vez más, el compromiso de la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3.con el talento emergente y la creatividad contemporánea que emitida en directo.

Más de 2.000 asistentes llenaron la sala y convirteron la celebración en un encuentro generacional marcado por la emoción, la energía y la música en directo. La cita contó con la presencia de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, que quiso poner en valor el apoyo a la cultura de la plataforma Radio 3 Extra.

María Arnal, una de las actuaciones más esperadas

Un cartel que mostró el pulso de la nueva música La noche arrancó con Las Petunias, que conquistaron con su frescura pop, sus letras cercanas y su conexión instantánea con el público Dani Dicostas presentó un directo cargado de personalidad, combinando actitud, melodía y una propuesta sonora que confirma su proyección dentro de la escena emergente. El relevo lo tomó Chiquita Movida, que ofrecieron una actuación explosiva y festiva, fiel a su estilo irreverente y luminoso, generando uno de los puntos álgidos del evento Una de las actuaciones más esperadas fue la de Maria Arnal, que volvió a demostrar su capacidad de trascender géneros y emocionar con una interpretación intensa y profundamente humana. Los madrileños La Paloma pusieron la sala patas arriba con su mezcla de guitarras afiladas, tensión eléctrica y energía generacional, convirtiendo su concierto en uno de los momentos más coreados de la noche. La Paloma, los más coreados de la fiesta Vera Fauna desplegó sus paisajes sonoros cálidos y psicodélicos en un viaje musical con identidad propia que conectó de inmediato con la audiencia El ambiente subió aún más con con la sensibilidad y elegancia de Natalia Lacunza, que ofreció un directo magnético en el que combinó delicadeza vocal y una producción contemporánea que hizo vibrar al público. La fiesta fue presentada por Irene Valiente, con Nacho Álvaro (El Patillas DJ) en la cabina de dj. Zona Extra Fiesta de Radio 3 Extra 2026 - 24/02/26 Ver ahora