Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

Éxito rotundo de la gran fiesta anual de Radio 3 Extra

  • Más de 2.000 asistentes llenaron la sala y convirtieron la celebración en un encuentro generacional de música en directo
  • Natalia Lacunza, Vera Fauna, Maria Arnal, La Paloma, Dani Dicostas, Chiquita Movida y Las Petunias, protagonistas de la cita
  • Todos los videos de la fiesta están disponibles en RTVE Play y la web de Radio 3 Extra
Natalia Lacunza, durante su actuación en la Fiesta de Radio 3 Extra
Natalia Lacunza, durante su actuación en la Fiesta de Radio 3 Extra
PRENSA RTVE

Radio 3 Extra celebró anoche una de sus citas más vibrantes y multitudinarias, reuniendo en un mismo escenario a algunas de las voces más potentes, diversas y representativas de la nueva escena musical: Natalia Lacunza, Vera Fauna, Maria Arnal, La Paloma, Dani Dicostas, Chiquita Movida y Las Petunias. Una fiesta que confirmó, una vez más, el compromiso de la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3.con el talento emergente y la creatividad contemporánea que emitida en directo.

Más de 2.000 asistentes llenaron la sala y convirteron la celebración en un encuentro generacional marcado por la emoción, la energía y la música en directo. La cita contó con la presencia de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, que quiso poner en valor el apoyo a la cultura de la plataforma Radio 3 Extra.

María Arnal, una de las actuaciones más esperadas

María Arnal, una de las actuaciones más esperadas

Un cartel que mostró el pulso de la nueva música

La noche arrancó con Las Petunias, que conquistaron con su frescura pop, sus letras cercanas y su conexión instantánea con el público

Dani Dicostas presentó un directo cargado de personalidad, combinando actitud, melodía y una propuesta sonora que confirma su proyección dentro de la escena emergente.

El relevo lo tomó Chiquita Movida, que ofrecieron una actuación explosiva y festiva, fiel a su estilo irreverente y luminoso, generando uno de los puntos álgidos del evento

Una de las actuaciones más esperadas fue la de Maria Arnal, que volvió a demostrar su capacidad de trascender géneros y emocionar con una interpretación intensa y profundamente humana.

Los madrileños La Paloma pusieron la sala patas arriba con su mezcla de guitarras afiladas, tensión eléctrica y energía generacional, convirtiendo su concierto en uno de los momentos más coreados de la noche.

La Paloma, los más coreados de la fiesta

La Paloma, los más coreados de la fiesta

Vera Fauna desplegó sus paisajes sonoros cálidos y psicodélicos en un viaje musical con identidad propia que conectó de inmediato con la audiencia

El ambiente subió aún más con con la sensibilidad y elegancia de Natalia Lacunza, que ofreció un directo magnético en el que combinó delicadeza vocal y una producción contemporánea que hizo vibrar al público.

La fiesta fue presentada por Irene Valiente, con Nacho Álvaro (El Patillas DJ) en la cabina de dj.

Zona Extra Fiesta de Radio 3 Extra 2026 - 24/02/26
Fiesta de Radio 3 Extra 2026 - 24/02/26 - Zona Extra | Ver
Ver ahora

Radio 3 Extra, plataforma de referencia para los nuevos sonidos

La fiesta puso de manifiesto la apuesta de Radio 3 Extra por acompañar, amplificar e impulsar a los artistas que están transformando la cultura actual. Un espacio donde conviven géneros, generaciones y miradas diversas, reflejando la riqueza creativa del momento.

El evento confirma la relevancia de Radio 3 Extra como punto de encuentro para una audiencia ávida de nuevas propuestas. Se presentaron nuevos programas de video como ‘En Defensa de ser fan’, que firma el grupo Hinds, ‘Ojo x Ojo’ dedicado al mundo de la fotografía o ‘Rasgueando’ sobre la historia de la guitarra flamenca, entre otros muchos.

Todos los videos de la fiesta están disponibles en RTVE Play y la web de Radio 3 Extra.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: