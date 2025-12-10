Radio 3 Extra estrena el especial 'Rosalía por Rosalía'

Radio 3 Extra ha estrenado ‘Rosalía por Rosalía’, un especial en el que la artista descifra sus claves artísticas y personales como nunca antes lo había hecho. En una entrevista a cargo de la periodista Leyre Guerrero, la catalana se sincera sobre su nuevo álbum, ‘Lux’, un giro radical en su carrera.

Tras el impacto global de ‘Motomami’, Rosalíase adentra con este cuarto disco en un territorio más introspectivo y conceptual, donde la espiritualidad, la luz y la transformación personal son los ejes centrales.

'Rosalía por Rosalía'

A lo largo de la entrevista, la artista recuerda sus anteriores apariciones en Radio 3, entre las que destaca su participación en 2017 en el especial ‘Suena Guernica’, en el que se conmemoraba el 80º aniversario de la obra de Pablo Picasso.