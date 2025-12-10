Radio 3 Extra estrena el especial 'Rosalía por Rosalía'
- La artista descifra sus claves artísticas y personales como nunca antes lo había hecho
- Ya está disponible la entrevista a Rosalía en Zona Extra
Radio 3 Extra ha estrenado ‘Rosalía por Rosalía’, un especial en el que la artista descifra sus claves artísticas y personales como nunca antes lo había hecho. En una entrevista a cargo de la periodista Leyre Guerrero, la catalana se sincera sobre su nuevo álbum, ‘Lux’, un giro radical en su carrera.
Tras el impacto global de ‘Motomami’, Rosalíase adentra con este cuarto disco en un territorio más introspectivo y conceptual, donde la espiritualidad, la luz y la transformación personal son los ejes centrales.
A lo largo de la entrevista, la artista recuerda sus anteriores apariciones en Radio 3, entre las que destaca su participación en 2017 en el especial ‘Suena Guernica’, en el que se conmemoraba el 80º aniversario de la obra de Pablo Picasso.
Una obra compleja y trascendente
‘Lux’ incluye canciones en muchos idiomas, entre ellos español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín, alemán y japonés. Cada lengua fue elegida por su carga simbólica y emocional, y muchas están vinculadas a figuras femeninas históricas como Juana de Arco u Olga de Kiev.
El título ‘Lux’, luz en latín, resume la esencia del álbum. La exploración de la dualidad entre la luz y la oscuridad, lo terrenal y lo divino. Rosalía combina sonidos sinfónicos con flamenco, electrónica y ópera, y conecta tradición y modernidad.
Este proyecto supone una ruptura con la etapa anterior, más centrada en lo urbano. Y se estructura en cuatro movimientos, mostrando una Rosalía más experimental y ambiciosa. La artista dedicó tres años al proceso, uno de ellos exclusivamente a perfeccionar las letras y pronunciación en cada idioma, trabajando con traductores y evitando el uso de IA para mantener la autenticidad.
En sus palabras, “este proyecto me ha permitido comprender que hay muchas formas de entender lo que es un santo y el concepto de santidad. Uno puede aprender de diferentes lugares, culturas y maneras de pensar. Y de alguna forma u otra, todo tiene que ver con lo mismo pero explicado de maneras diferentes".