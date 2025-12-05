Radio Clásica se une al Día Música de Navidad de Euroradio en colaboración con la Fundación Juan March

Desde 1994, el segundo domingo de diciembre las mejores propuestas de las radios integrantes de la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) son seleccionadas para formar parte del Día Música de Navidad de Euroradio. Como es habitual, Radio Clásica transmitirá toda la maratón navideña con 14 conciertos ofrecidos por 12 paises.

Entre las citas más especiales de esta edición, se encuentra la celebración del centenario del Coro de la Radio Sueca con el Oratorio de Navidad de Bach desde Estocolmo o el concierto del Coro de la Radio Ucraniana con villancicos tradicionales desde Kiev. Otro de los conciertos destacados llegará en directo desde la iglesia de Kallio en Helsinki con el grupo especialista en música antigua y folclórica Ensemble Gamut!. El barítono Benjamin Appl interpretará música tradicional navideña antigua desde Múnich, y los BBC Singers destacarán la contribución de las compositoras al canon musical navideño. La música de Ēriks Ešenvalds cerrará la maratón con una nueva versión de su gloriosa Misa de Zúrich desde la Catedral de Riga, con la soprano coloratura Annija Kristiāna Ādamsone, una de las Jóvenes Artistas Destacadas de Euroradio.

Propuesta de Radio Clásica y la Fundación Juan March Tras más de una década sin participar con una aportación en directo, la propuesta de Radio Clásica ha sido seleccionada para formar parte del Día Música de Navidad de Euroradio con un concierto que tendrá lugar a las 12:00 (CET) desde la Fundación Juan March de Madrid. El programa corre a cargo del conjunto vocal e instrumental Cantoría, bajo la dirección del tenor y director Jorge Losana, con las voces de la soprano Inés Alonso, el alto Oriol Guimerà y el bajo Lluís Arratia, acompañados por un ensemble conformado por una vihuela, una viola da gamba, percusión y órgano. El repertorio, inspirado en la temática navideña, evoca una celebración sonora del nacimiento de Cristo, combinando obras sacras y profanas del Renacimiento ibérico. Disfrutaremos de las festivas y teatrales ensaladas de Mateo Flecha "El Viejo" — un referente de la música secular hispánica — que dialogan con villancicos del Cancionero de Upsala, entre otros repertorios que muestran la vitalidad musical de una época donde lo sagrado y lo mundano se entrelazaban. Este concierto será presentado en directo para gran parte de Europa por María del Ser ('Grandes ciclos', 'La ciudad silenciosa' y 'Fila cero') y, además de escucharse en Radio Clásica, podrá verse en streaming a través de RNE Audio y RTVE Play. Al menos 23 emisoras de todo el mundo ofrecerán el concierto en los próximos días, entre ellas la BBC, la Radio de Baviera, la CBC de Canadá o la radio pública austriaca. Además, este mismo concierto se podrá ver, en ‘Los Conciertos de La 2’, el domingo 28 de diciembre. Esta edición del Día Música de Navidad de Euroradio ha sido comisariada por Jonathan Manners, director de los BBC Singers, y la BBC Radio 3 ofrece el apoyo técnico necesario para hacer realidad esta jornada especial. Cantoría RTVE