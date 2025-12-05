Radio Clásica se une al Día Música de Navidad de Euroradio en colaboración con la Fundación Juan March
- Se celebrará el próximo 14 de diciembre de 9:00 a 00:00 horas (CET)
- La propuesta que aporta Radio Clásica es un concierto, protagonizado por el conjunto Cantoría en la Fundación Juan March, que se escuchará en al menos 23 emisoras y tendrá lugar a las 12:00 (CET)
- ‘Los Conciertos de La 2’ emitirá el 28 de diciembre esta celebración que combina obras sacras y profanas del Renacimiento ibérico
- En la maratón navideña participan 12 paises con 14 aportaciones seleccionadas por Jonathan Manners, director de los BBC Singers
Desde 1994, el segundo domingo de diciembre las mejores propuestas de las radios integrantes de la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) son seleccionadas para formar parte del Día Música de Navidad de Euroradio. Como es habitual, Radio Clásica transmitirá toda la maratón navideña con 14 conciertos ofrecidos por 12 paises.
Entre las citas más especiales de esta edición, se encuentra la celebración del centenario del Coro de la Radio Sueca con el Oratorio de Navidad de Bach desde Estocolmo o el concierto del Coro de la Radio Ucraniana con villancicos tradicionales desde Kiev. Otro de los conciertos destacados llegará en directo desde la iglesia de Kallio en Helsinki con el grupo especialista en música antigua y folclórica Ensemble Gamut!. El barítono Benjamin Appl interpretará música tradicional navideña antigua desde Múnich, y los BBC Singers destacarán la contribución de las compositoras al canon musical navideño. La música de Ēriks Ešenvalds cerrará la maratón con una nueva versión de su gloriosa Misa de Zúrich desde la Catedral de Riga, con la soprano coloratura Annija Kristiāna Ādamsone, una de las Jóvenes Artistas Destacadas de Euroradio.
Propuesta de Radio Clásica y la Fundación Juan March
Tras más de una década sin participar con una aportación en directo, la propuesta de Radio Clásica ha sido seleccionada para formar parte del Día Música de Navidad de Euroradio con un concierto que tendrá lugar a las 12:00 (CET) desde la Fundación Juan March de Madrid.
El programa corre a cargo del conjunto vocal e instrumental Cantoría, bajo la dirección del tenor y director Jorge Losana, con las voces de la soprano Inés Alonso, el alto Oriol Guimerà y el bajo Lluís Arratia, acompañados por un ensemble conformado por una vihuela, una viola da gamba, percusión y órgano.
El repertorio, inspirado en la temática navideña, evoca una celebración sonora del nacimiento de Cristo, combinando obras sacras y profanas del Renacimiento ibérico. Disfrutaremos de las festivas y teatrales ensaladas de Mateo Flecha "El Viejo" — un referente de la música secular hispánica — que dialogan con villancicos del Cancionero de Upsala, entre otros repertorios que muestran la vitalidad musical de una época donde lo sagrado y lo mundano se entrelazaban.
Este concierto será presentado en directo para gran parte de Europa por María del Ser ('Grandes ciclos', 'La ciudad silenciosa' y 'Fila cero') y, además de escucharse en Radio Clásica, podrá verse en streaming a través de RNE Audio y RTVE Play. Al menos 23 emisoras de todo el mundo ofrecerán el concierto en los próximos días, entre ellas la BBC, la Radio de Baviera, la CBC de Canadá o la radio pública austriaca. Además, este mismo concierto se podrá ver, en ‘Los Conciertos de La 2’, el domingo 28 de diciembre.
Esta edición del Día Música de Navidad de Euroradio ha sido comisariada por Jonathan Manners, director de los BBC Singers, y la BBC Radio 3 ofrece el apoyo técnico necesario para hacer realidad esta jornada especial.
Conciertos y presentadores en Radio Clásica para el Día Música de Navidad de Euroradio 2025:
9:00 Navidad con el Conjunto Vocal Nacional Danés y Marcus Creed desde Copenhague. Presenta Alberto González Lapuente ('Temporada de Euroradio' y 'El pliegue del tiempo').
10:00 Barroco italiano en Navidad con el Gabetta Consort desde Viena. Presenta Alberto González Lapuente ('Temporada de Euroradio' y 'El pliegue del tiempo').
11:00 Clásicos navideños y melodías folclóricas eslovacas con la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca y los Coros Infantiles desde Bratislava. Presenta Vigor Kuric ('Barroco' y 'Estudio 206').
12:00 Jubilate Ibérico con Cantoría desde la Fundación Juan March de Madrid. Presenta María del Ser ('Grandes Ciclos', 'La ciudad silenciosa' y 'Fila cero').
13:00 Villancicos con el Coro de Niñas de Hannover y la Orquesta Filarmónica de la Radio NDR desde Hannover. Presenta Carlos de Matesanz ('Viaje a Ítaca' y 'Fila cero').
14:00 El Ensemble Gamut! interpreta melodías navideñas tradicionales desde Helsinki. Presenta Carlos de Matesanz.
15:00 Benjamin Appl canta clásicos navideños con los Regensburger Domspatzen desde Múnich. Presenta Carlos de Matesanz.
16:00 Villancicos tradicionales y el Oratorio de Navidad de Saint-Saëns con el Coro Académico Platon Maiboroda de la Radio Ucraniana desde Kiev. Presenta Clara Corrales ('Clasicismo' y 'Sinfonía de la mañana').
17:00 Navidad eslovena con el Coro de Cámara Glasbena Matica desde Liubliana. Presenta Clara Corrales.
18:00 Coro de Cámara RIAS: Britten y Poulenc desde Berlín. Presenta Gracia Terrén ('Radar Clásico').
19:00 Coro de la Radio Sueca a los 100 años: Oratorio de Navidad de Bach desde Estocolmo. Presenta Irene de Juan ('Romanticismo' y 'Una tarde en la ópera').
21:00 Coro de Cámara Voicu Enăchescu: música tradicional desde Bucarest. Presenta Irene de Juan.
22:00 The O Antiphons con los BBC Singers desde Londres. Presenta Ana Reina ('Crescendo' y transmisiones de conciertos).
23:00 Misa de Zurich de Ēriks Ešenvalds con la soprano Annija Kristiāna Ādamsone y el coro Sōla desde Riga. Presenta Ana Reina ('Crescendo' y 'Fila cero').