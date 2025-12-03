Radio Clásica emite en directo el Concierto de los Premios Nobel 2025
- Semyon Bychkov dirigirá obras de Bryce Dessner, Félix Mendelssohn y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák
- María Dueñas, primera solista española de la historia en participar en este concierto en el que participan los mejores solistas y directores del mundo junto a la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo
- Lunes 8 de diciembre a partir de las 19:00 horas (CET) en directo desde el Konserthuset de Estocolmo en Radio Clásica
Radio Clásica se suma a la celebración de los Premios Nobel con la transmisión en directo del tradicional concierto, que se enmarca en la semana de actos conmemorativos de los prestigiosos galardones. Esta cita musical se celebra desde 1991 con los solistas y directores más reconocidos del panorama internacional.
La transmisión, que comenzará a las 19:00 horas (CET) este lunes 8 de diciembre desde el Konserthuset de Estocolmo, se podrá seguir en Radio Clásica de RNE, gracias a la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) y a la Sveriges Radio (Radio de Suecia).
Estará protagonizada por la violinista María Dueñas (primera intérprete española de la historia en participar en este concierto) y Semyon Bychkov, director titular de la Filarmónica Checa. Además, se escucharán discursos a cargo de la Organización de los Premios Nobel (que se entregarán el miércoles 10 de diciembre) y del Koserthuset de Estocolmo (la sala de conciertos de la capital sueca).
El programa
Incluye la Novena Sinfonía ‘Del Nuevo Mundo’, escrita por el compositor checo Antonín Dvořák durante su etapa como profesor de composición en Estados Unidos.
La obra inaugural, Mari, del compositor estadounidense Bryce Dessner, tomó forma durante sus paseos solitarios por la campiña francesa en los años de la pandemia: una meditación musical sobre la fugacidad de la vida. Dessner ha dedicado la pieza a Semyon Bychkov e incluso ha incorporado en ella una melodía de la Novena Sinfonía de Dvořák.
María Dueñas interpretará el célebre Concierto para violín en mi menor de Felix Mendelssohn, compuesto para su amigo de la infancia y virtuoso del violín Ferdinand David.
María Dueñas (Granada, 2002) se ha consolidado como una de las estrellas más brillantes del panorama musical clásico, colaborando con directores como Manfred Honeck, Herbert Blomstedt, Yannick Nézet-Séguin o Gustavo Dudamel.
“Actuar en Estocolmo para los galardonados con el Premio Nobel es un gran honor”, afirma María Dueñas. “Al estar ante personas que han dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento, recuerdo que la música, al igual que la visión del Nobel, busca trascender fronteras, desvelar lo invisible y unirnos en nuestra humanidad común. Estoy profundamente agradecida por poder aportar mi voz a este momento de inspiración compartida”.
Por su parte, Semyon Bychkov, ganador de múltiples premios y de renombre internacional, es el director titular de la Filarmónica Checa. Bychkov nació en la Unión Soviética y ahora es ciudadano estadounidense, después de haber emigrado a Estados Unidos durante su juventud. Bychkov ha trabajado con las principales orquestas y teatros de ópera del mundo, y anteriormente fue director musical de la Orchestre de Paris, director titular de la Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia y de la Semperoper de Dresde.