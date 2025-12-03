Radio Clásica emite en directo el Concierto de los Premios Nobel 2025

Radio Clásica se suma a la celebración de los Premios Nobel con la transmisión en directo del tradicional concierto, que se enmarca en la semana de actos conmemorativos de los prestigiosos galardones. Esta cita musical se celebra desde 1991 con los solistas y directores más reconocidos del panorama internacional.

La transmisión, que comenzará a las 19:00 horas (CET) este lunes 8 de diciembre desde el Konserthuset de Estocolmo, se podrá seguir en Radio Clásica de RNE, gracias a la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) y a la Sveriges Radio (Radio de Suecia).

Estará protagonizada por la violinista María Dueñas (primera intérprete española de la historia en participar en este concierto) y Semyon Bychkov, director titular de la Filarmónica Checa. Además, se escucharán discursos a cargo de la Organización de los Premios Nobel (que se entregarán el miércoles 10 de diciembre) y del Koserthuset de Estocolmo (la sala de conciertos de la capital sueca).