La productora Marina García López, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Cine

El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2025 de Radio Nacional de España en la categoría de Cine es para la productora madrileña Marina García López, por “apostar por proyectos que son siempre excepcionales, arriesgados y comprometidos, y por hacerlo de forma cuidada y meticulosa”, ha señalado el jurado.

El fallo de la XXXVI edición de este galardón destaca a Marina García López por ser “una mujer inquieta que busca manifestarse desde los distintos ámbitos culturales, como el comisariado de exposiciones, y que apuesta siempre por un trabajo en equipo, colectivo y colaborativo en la industria audiovisual”.

Según el fallo, “premiar a una productora también es premiar a los cineastas a los que apoya”. “Se trata de una labor, a menudo invisibilizada, pero imprescindible para poner en pie proyectos tan complejos como 'Ciudad sin sueño', la película de Guillermo Galoe que ha impulsado desde su productora ‘Sintagma Films’. Una cinta compleja, llena de personajes que rebosan vida y luz, y que acerca, gracias a una mirada única, a la realidad social que se vive en La Cañada Real de Madrid”.

Marina García López

El jurado ha estado formado por Esther García, productora de ‘El Deseo’; el guionista Eduard Sola, ganador de la edición anterior; Julieta Martialay, directora de la revista Fotogramas, y Jara Yáñez, directora de la revista Caimán Cuadernos de cine.

Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de 'El Ojo Crítico'; Conxita Casanovas, periodista de RNE especializada en cine, directora del programa ‘Va de cine’ de Radio 5 y Ràdio 4 de RNE y Yolanda Flores, periodista de RNE especializada en cine, directora y presentadora del programa ‘De Película’ de RNE.

XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Ya se conoce el galardón de innovación digital en el ámbito cultural (Albert.DATA), categoría estrenada esta edición, el de danza (La Venidera), el de cómic (Irene Márquez), el de Artes Visuales (Cristina Mejías) y el de Teatro (María San Miguel). En las próximas semanas se sabrán los premiados de las categorías Música Clásica, Música Moderna, Narrativa y Poesía. Y, como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.