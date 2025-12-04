Radio Nacional estrenará 'Destino Benidorm Fest'

Radio Nacional inaugurará su programación navideña con ‘Destino Benidorm Fest’, un nuevo espacio diario que dará seguimiento a la cuenta atrás hacia el Benidorm Fest 2026.

El programa se emitirá a partir del 22 de diciembre las 19:30 horas. Contará con 12 entregas de media hora de duración centradas en todos los aspectos relacionados con la próxima edición del certamen, que celebra su quinto aniversario.

El espacio estará conducido por David Asensio y Sara Calvo, quienes ofrecerán información detallada de las canciones aspirantes al micrófono de bronce. Ambos periodistas entrevistarán a los 18 artistas que forman parte del cartel del Benidorm Fest, con el objetivo de profundizar tanto en su trayectoria musical como en su perfil más personal. El programa también estará disponible en RNE Audio para su descarga en formato podcast.

Con motivo del quinto aniversario del certamen, ‘Destino Benidorm Fest’ incluirá un repaso a algunos de los momentos más destacados de sus cuatro ediciones anteriores: “Estamos seleccionando las mejores anécdotas que han ocurrido en Benidorm desde el 2022. Hay que reconocer que el festival no es solo un ejemplo de la calidad musical que hay en España, sino que también nos ha dado memes y debates que aún no hemos superado. Necesitamos recordarlo todo y comentarlo en el programa”, señala David Asensio.

El contenido del programa se completará con una mirada retrospectiva al histórico Festival de Benidorm de los años 50, 60 y 70, así como a las décadas de los 90 y 2000, cuando se recuperó el formato. En este contexto, Sara Calvo destaca: “Mi abuela era muy fan de Julio Iglesias y siempre me contaba cómo vivió su victoria en 1968. Por eso, formar parte del equipo de la retransmisión del Benidorm Fest en RNE me parece una fantasía. Seguro que a mi abuela le encantaría verlo ahora, aunque no sé si lo entendería muy bien”.

David Asensio y Sara Calvo mantienen un estrecho vínculo con las coberturas del Benidorm Fest. Han dirigido y presentado las retransmisiones especiales desde 2024, así como las del Festival de Eurovisión desde 2021. En 2026 volverán a estar al frente del dispositivo especial de RNE para narrar todo lo que suceda en el Palau L’Illa de Benidorm los días 10, 12 y 14 de febrero. “Vivirlo desde dentro nos ayuda a transmitir toda la emoción que se respira esos días entre el público que está en el foso y en las gradas”, afirma Sara Calvo. Por su parte, David Asensio añade: “Es un privilegio describir a los oyentes la cantidad de sensaciones y sentimientos que despierta el Benidorm Fest y también un reto, ya que son programas en directo en los que todo está pasando y cambiando al instante, y gracias al despliegue de la radiotelevisión pública, podemos hacerlo”.