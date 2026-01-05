Cabalgata de los Reyes Magos 2026 desde Madrid, en directo en vídeo: alegría en las calles de la capital

La Cabalgata de Reyes de Madrid 2026 se presenta como una de las ediciones más simbólicas de los últimos años, bajo el lema El saber compartido. Y es que el desfile propone un viaje junto a Sus Majestades de Oriente como depositarios de antiguos saberes, como quienes hoy continúan su legado desde las aulas, los hogares o la vida cotidiana.

El desfile arranca a las 18 horas en la plaza de San Juan de la Cruz con una potente imagen visual: una gran composición escénica en movimiento que da vida a la estrella de Oriente. Esta figura luminosa, acompañada de constelaciones y ángeles custodios, marca el inicio de la noche más mágica del año.

Y finalizará, como siempre, en la plaza de Cibeles, donde Sus Majestades dirigirán su tradicional mensaje a los niños madrileños poco antes de las 21 horas. Ah, y el Teatro Circo Price, el cuerpo de baile dirigido por Nuria Castejón y un espectáculo exclusivo del mago Jorge Blass precederán a un gran cierre piromusical.

250 pajes reales En total, cerca de 2.100 personas formarán parte de esta gran comparsa, con la participación de siete compañías nacionales, tres internacionales y más de 250 pajes reales. Desde las carrozas de Sus Majestades se repartirán 1.200 kilos de caramelos, endulzando una noche inolvidable para pequeños y mayores. La literatura, como anticipó el tendrá un protagonismo especial gracias a una propuesta que transformará el recorrido en una auténtica biblioteca andante. Personajes como Don Quijote, figuras inspiradas en los mundos de Julio Verne, poetas y héroes literarios desfilarán para celebrar el poder transformador de los libros y la imaginación. Esta comitiva estará acompañada por la música de Swing Engine Marching Band, que aportará ritmo y un aire festivo al desfile.

Más de 60 años recibiendo a los Reyes Magos La cabalgata de los Reyes Magos de Madrid pone el broche a la programación de Navidad en RTVE en una noche de ilusión y con una emisión presentada por Ana Prada y Javier de Hoyos. Protagonista especial es la carroza de Clan, desde la que los personajes de su programación celebrarán los 20 años del canal infantil junto a Gonzalo Pinillos, el representante español que emocionó en Eurovisión Junior con ‘Érase una vez (Once upon a time)’ el pasado 13 de diciembre. Eurovisión Junior 2025 | Actuación de Gonzalo Pinillos: vídeo completo Ismael Arranz Con más de 60 años de tradición en las retransmisiones navideñas de RTVE, la Cabalgata de Reyes supone el momento más emocionante y esperado para miles de niños y niñas. La 1 y RTVE Play emiten este evento mágico que recorrerá las calles madrileñas y acompañará a Melchor, Gaspar y Baltasar. Aparte de los presentadores, acompañados por Nacho Mapacho, de Clan, está el mejor equipo de reporteros –Clara Rivas, Cecilia Revuelta, Lucía Vinaixa, Alberto S. Núñez, María Ortega y Marta Ingelmo- a pie de calle, en distintos puntos del recorrido, entrevistando a los participantes de la cabalgata y a personas del público. No falta tampoco el Cartero Escoba, que recogerá las cartas rezagadas para entregárselas a los Reyes Magos. La Cabalgata se cubre desde su comienzo en Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cibeles, con puntos estratégicos como la Plaza de Gregorio Marañon, la plaza de Colón y el Paseo de Recoletos. Un amplio equipo de trabajadores de RTVE ofrecerá este emblemático evento que cuenta con tres unidades móviles, mas de 25 cámaras, siete grúas y más de 100 personas que harán posible llevar la magia de esta Cabalgata a todo el mundo.