Pascua Militar 2026, en directo desde el Palacio Real, presidida por los reyes y la princesa Leonor

El rey Felipe VI y la reina Leticia, acompañados por la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, presiden este martes 6 de enero en el Palacio Real de Madrid la tradicional celebración de la Pascua Militar. Se trata del primer acto castrense de relevancia del año, en el que la heredera afronta en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia) la última etapa de su formación en los tres Ejércitos.

Según ha informado la Casa Real, la princesa de Asturias asistirá al acto, en esta ocasión como alférez de la Academia General del Aire (AGA), en la que el pasado 18 de diciembre llevó a cabo 'la suelta', su primer vuelo en solitario.

En esta ocasión se ausentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que este martes el jefe del Ejecutivo viaja a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios junto al presidente ucraniano Volodomir Zelenski. Se trata del primer encuentro del año de los socios europeos aliados de Kiev.

Al evento, sin embargo, sí que asistirán la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Se prevé que Felipe VI haga referencia en su discurso a la situación que se ha abierto en Venezuela, además de otros conflictos como por ejemplo en Ucrania y en Oriente Próximo. Por su parte, Robles, hará un repaso de los principales eventos vividos por su departamento en 2025.