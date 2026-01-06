Robles avisa a EE.UU. de que "no hay actuaciones legítimas posibles" fuera del ordenamiento jurídico internacional

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este martes, en el acto de la Pascua Militar, de que fuera del ordenamiento jurídico internacional "no hay actuaciones legítimas posibles", tres días después de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela, que se saldó con la detención de Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York para ser juzgado de narcoterrorismo y otros delitos.

Aunque Robles no ha mencionado concretamente a Venezuela en su discurso, España ya había rechazado la intervención estadounidense en Caracas y pidió una solución pacífica a la situación. La UE, además, pidió que se respete el derecho en el país caribeño.

En el acto, celebrado en el Palacio Real, la ministra ha recalcado el compromiso de España "con la defensa de los valores reconocidos en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles".

El acto ha arrancado a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, han accedido a la Plaza de la Armería, donde han saludado a Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El presidente, Pedro Sánchez, no ha acudido al acto por asistir a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París.

