La Pascua Militar 2026 en imágenes: de las condecoraciones al discurso del rey Felipe VI

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor, han presidido este martes la tradicional Pascua Militar. Como cada año, este acto castrense ha congregado al los principales representantes de los tres ejércitos y la Guardia Civil.

En esta ocasión no ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque ha estado presente en una cumbre en París en apoyo a Ucrania. En representación del Ejecutivo han estado presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ceremonia ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid, donde Felipe VI ha pasado revista a las tropas, ha condecorado a militares y civiles y ha pronunciado un discurso en el que ha alertado de la "sensación creciente de amenaza" en Europa y defiende un orden global "basado en normas".

Estas son las mejores imágenes:

El rey llega al Palacio Real y pasa revista en la plaza de la Armería La Pascua Militar ha arrancado a las 12 horas en el Palacio Real. Se trata de una tradición que instauró Carlos III como felicitación al ejército después de que España recuperara la localidad de Mahón, en Menorca, de manos de los ingleses el 6 de enero de 1782. Durante el acto, se ha interpretado el himno nacional y se han lanzado 21 cañonazos. Posteriormente, el rey ha pasado revista a las tropas acompañado del jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante Teodoro López Calderón, y el jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, Eduardo Diz Monje. El rey Felipe VI, acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, durante la ceremonia de la Pascua Militar. EFE/ Juanjo Martín El Rey Felipe VI, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real, pasa revista a las tropas. Diego Radames/POOL Diego Radamés/POOL

Ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar de 2026 En esta ocasión, no ha estado presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que este 6 de enero el jefe del Ejecutivo ha viajado a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios junto al presidente ucraniano Volodomir Zelenski. Se trata de la primera reunión del año de los socios europeos aliados de Kiev. En representación del Ejecutivo han estado los ministros de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real. Diego Radames/POOL Diego Radamés/POOL

Tercer año consecutivo de la princesa Leonor en este acto La princesa Leonor ha participado por tercera vez en la ceremonia de la Pascua Militar. Está inmersa en su formación castrense, este año en la Academia General del Aire (San Javier, Murcia) para formarse en el Ejército del Aire y del Espacio. La princesa Leonor, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real. Es el tercer año consecutivo que participa en este acto. Diego Radames/POOL Diego Radamés/POOL El rey Felipe VI, la reina Letizia, y la princesa Leonor, durante la Pascua Militar, en el interior del Palacio Real. Diego Radames/POOL Diego Radamés/POOL

Los reyes han recibido a los invitados en el Palacio Real Como es tradición, ya en el interior del Palacio Real, los reyes y la princesa han recibido uno a uno a todos los invitados. Este es el prólogo del acto central en el Salón del Trono. El rey Felipe VI y la reina Letizia saludan a un alto mando militar en el Salón del Trono del Palacio Real en el marco de la ceremonia de la Pascua Militar. EFE/ J.J. Martín